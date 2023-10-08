10月8日（农历八月廿四）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、祈福、施济、旅行、庆功、开市

忌：婚嫁、修墓、买车

鼠

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

知足常乐，只有珍惜目前所拥有的，才能让你感到满足。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

避免做出任何重大改变，耐心等待，很快就会雨过天晴。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

做事一定要量力而为，以免陷入泥菩萨过江，自身难保的困境。

兔

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

与其将精力放在琐事上，不如把时间放在有意义的事情。

龙

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

凡事宜设定明确的目标，这样做起事来更得心应手。

蛇

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

市场不明朗，你可要懂得见好就收，否则将有可能因贪而贫。

马

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

直话直说虽能达到立竿见影的效果，但也会使人际关系受损。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

尝试站在别人的角度去想，便能够让你了解得更多。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

拟定财政规划，对你的每日开销有益，可减少不必要的花费。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

覆巢之下无完卵，建议你分散资金，以减低不必要的投资风险。

狗

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

工作上充满不确定因素，你要改变想法及思维，才能有新的突破。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

坚强与决心是你战胜挑战的要素，因此千万不要轻言放弃。