10月9日（农历八月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、求医、开市、买车、投资、进修

忌：出海、庆功、立约、投标

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

若觉得帮不上忙，那就闪开一旁，以免越帮越忙。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

如果不主动踏出第一步，就永远不会知道下一步的情形会如何。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

获得贵人帮助时，一定要懂得知恩图报，千万不可过河拆桥。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

若不懂得及时控制情绪，很有可能会铸成大错，不可不慎。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

屈居第二也没什么好难过的，清楚自己的定位，才是最重要的。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

与其嫉妒，不如真诚地祝贺他人，这样会让你得到更多。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

即便成功概率不高，也不要害怕尝试。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

今天起就开始树立榜样，将对你的人生起着重大改变。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

在还没真正了解他人之前，最好先别发表内心看法。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

得到恩惠时要心存感激，切勿把一切视为理所当然。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

千万不要因为感情问题而扰乱你的生活，甚至影响工作。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

多些耐性，你会发现事物并没想像的那么糟。