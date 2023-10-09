10月9日（农历八月廿五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、求医、开市、买车、投资、进修
忌：出海、庆功、立约、投标
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
若觉得帮不上忙，那就闪开一旁，以免越帮越忙。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
如果不主动踏出第一步，就永远不会知道下一步的情形会如何。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
获得贵人帮助时，一定要懂得知恩图报，千万不可过河拆桥。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
若不懂得及时控制情绪，很有可能会铸成大错，不可不慎。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
屈居第二也没什么好难过的，清楚自己的定位，才是最重要的。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
与其嫉妒，不如真诚地祝贺他人，这样会让你得到更多。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
即便成功概率不高，也不要害怕尝试。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
今天起就开始树立榜样，将对你的人生起着重大改变。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
在还没真正了解他人之前，最好先别发表内心看法。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
得到恩惠时要心存感激，切勿把一切视为理所当然。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
千万不要因为感情问题而扰乱你的生活，甚至影响工作。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
多些耐性，你会发现事物并没想像的那么糟。