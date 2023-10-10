10月10日（农历八月廿六）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、议事、会友、水电维修、美容
忌：安床、旅行、求医、上任、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
让所有伙伴都清楚知道事情的进展，才能避免有人在半途脱队。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
一山还有一山高，当你达到高峰时，切勿看不起还在低处的人。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要以为帮助别人就是吃亏，到最后有可能受益的是自己。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
虽说沉默是金，但是在该说的时候不说，反而会弄巧反拙。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
放工后，不妨约同事一起运动，减压的同时，又能拉近关系。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
事情虽如你的计划进行，切勿因此而沾沾自喜，更该乘胜追击。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
计划在进行中，难免会有起伏，最重要是懂得及时对应。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
万丈高楼平地起，每一项成功的事迹，都必须从第一步开始。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
家人的爱才是最重要的，不受外在因素打击，宜好好珍惜。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
朋友有难，不妨伸出援手，你的关怀将能够带给他们一些希望。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
虽然明白运动重要，却还没进行，是改变生活习惯的时候了！
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
光有梦想而不去追寻，到最后只会是一场空。