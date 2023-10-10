10月10日（农历八月廿六）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、议事、会友、水电维修、美容

忌：安床、旅行、求医、上任、酿造

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

让所有伙伴都清楚知道事情的进展，才能避免有人在半途脱队。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

一山还有一山高，当你达到高峰时，切勿看不起还在低处的人。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要以为帮助别人就是吃亏，到最后有可能受益的是自己。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

虽说沉默是金，但是在该说的时候不说，反而会弄巧反拙。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

放工后，不妨约同事一起运动，减压的同时，又能拉近关系。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

事情虽如你的计划进行，切勿因此而沾沾自喜，更该乘胜追击。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

计划在进行中，难免会有起伏，最重要是懂得及时对应。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

万丈高楼平地起，每一项成功的事迹，都必须从第一步开始。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

家人的爱才是最重要的，不受外在因素打击，宜好好珍惜。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

朋友有难，不妨伸出援手，你的关怀将能够带给他们一些希望。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

虽然明白运动重要，却还没进行，是改变生活习惯的时候了！

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

光有梦想而不去追寻，到最后只会是一场空。