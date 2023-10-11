每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年10月11日 5:00 AM

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10月11日（农历八月廿七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：上任、议事、动土、安葬、买车、投资

忌：出海、求医、水电维修

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
总有快乐的理由，因此千万不要把一切的不快乐归咎于人。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
吉星高照，不要浪费这个机会，大胆地把自己的创意发挥出来。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
当朋友承受巨大压力时，若能给予鼓励，他们将永远铭记于心。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
头脑灵光的一天，宜把想法说出，让别人也能从中受益。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
小心看管自己的财物，以免成为窃贼的目标。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
不要被一次的挫折打倒，总会有解决的方法等待着你。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要一直否定自己的能力，只有踏出第一步才能达到成功。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
一本书加一杯咖啡，就能让你度过充实的一天。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
玉不琢不成器，就算再辛苦，你也要坚持下去。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
待人处事要公正，偏袒任何一方，只会使你的名誉受损而已。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
杀鸡焉用牛刀，在了解情况后，才做出实际的对策。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
钱是赚不完的，懂得享受生活，才不至于沦为金钱的奴隶。

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