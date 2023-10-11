10月11日（农历八月廿七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：上任、议事、动土、安葬、买车、投资

忌：出海、求医、水电维修

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

总有快乐的理由，因此千万不要把一切的不快乐归咎于人。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

吉星高照，不要浪费这个机会，大胆地把自己的创意发挥出来。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

当朋友承受巨大压力时，若能给予鼓励，他们将永远铭记于心。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

头脑灵光的一天，宜把想法说出，让别人也能从中受益。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

小心看管自己的财物，以免成为窃贼的目标。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

不要被一次的挫折打倒，总会有解决的方法等待着你。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要一直否定自己的能力，只有踏出第一步才能达到成功。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

一本书加一杯咖啡，就能让你度过充实的一天。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

玉不琢不成器，就算再辛苦，你也要坚持下去。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

待人处事要公正，偏袒任何一方，只会使你的名誉受损而已。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

杀鸡焉用牛刀，在了解情况后，才做出实际的对策。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

钱是赚不完的，懂得享受生活，才不至于沦为金钱的奴隶。