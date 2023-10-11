10月11日（农历八月廿七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：上任、议事、动土、安葬、买车、投资
忌：出海、求医、水电维修
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
总有快乐的理由，因此千万不要把一切的不快乐归咎于人。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
吉星高照，不要浪费这个机会，大胆地把自己的创意发挥出来。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
当朋友承受巨大压力时，若能给予鼓励，他们将永远铭记于心。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
头脑灵光的一天，宜把想法说出，让别人也能从中受益。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
小心看管自己的财物，以免成为窃贼的目标。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
不要被一次的挫折打倒，总会有解决的方法等待着你。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要一直否定自己的能力，只有踏出第一步才能达到成功。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
一本书加一杯咖啡，就能让你度过充实的一天。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
玉不琢不成器，就算再辛苦，你也要坚持下去。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
待人处事要公正，偏袒任何一方，只会使你的名誉受损而已。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
杀鸡焉用牛刀，在了解情况后，才做出实际的对策。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
钱是赚不完的，懂得享受生活，才不至于沦为金钱的奴隶。