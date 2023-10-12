10月12日（农历八月廿八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
控制自己的脾气，否则将会引起另一波无谓的麻烦。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别人不了解你，也不要放弃，继续证明，定能改变他们的看法。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
减少发言，以免说出伤人的话语而让小人有机可乘。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
想寻找灵感，不妨到展厅或博物院走走，将有意想不到的收获。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
安分守己地享受难得的休息时间，避免给自己惹来一身麻烦。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
切勿因为想着隔天的工作而郁郁寡欢，应把握时间休息。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
表达爱意须采取适当的方式，否则将无法达到预期效果。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
偏财运不俗，可试试自己的运气，但切记要适可而止。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
繁重的工作量将会严重影响健康，一定要平衡工作与休息时间。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不妨为家人准备晚餐，将快乐、温馨带给大家。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
没有什么事情是不可能的，只要你愿意付出，就一定会有成果。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
只有真心诚意，才能让你在感情路上风雨无阻。