每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2023年10月12日 5:00 AM

字体大小:

10月12日（农历八月廿八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
控制自己的脾气，否则将会引起另一波无谓的麻烦。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别人不了解你，也不要放弃，继续证明，定能改变他们的看法。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
减少发言，以免说出伤人的话语而让小人有机可乘。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
想寻找灵感，不妨到展厅或博物院走走，将有意想不到的收获。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
安分守己地享受难得的休息时间，避免给自己惹来一身麻烦。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
切勿因为想着隔天的工作而郁郁寡欢，应把握时间休息。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
表达爱意须采取适当的方式，否则将无法达到预期效果。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
偏财运不俗，可试试自己的运气，但切记要适可而止。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
繁重的工作量将会严重影响健康，一定要平衡工作与休息时间。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不妨为家人准备晚餐，将快乐、温馨带给大家。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
没有什么事情是不可能的，只要你愿意付出，就一定会有成果。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
只有真心诚意，才能让你在感情路上风雨无阻。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容