10月12日（农历八月廿八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

控制自己的脾气，否则将会引起另一波无谓的麻烦。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别人不了解你，也不要放弃，继续证明，定能改变他们的看法。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

减少发言，以免说出伤人的话语而让小人有机可乘。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

想寻找灵感，不妨到展厅或博物院走走，将有意想不到的收获。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

安分守己地享受难得的休息时间，避免给自己惹来一身麻烦。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

切勿因为想着隔天的工作而郁郁寡欢，应把握时间休息。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

表达爱意须采取适当的方式，否则将无法达到预期效果。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

偏财运不俗，可试试自己的运气，但切记要适可而止。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

繁重的工作量将会严重影响健康，一定要平衡工作与休息时间。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不妨为家人准备晚餐，将快乐、温馨带给大家。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

没有什么事情是不可能的，只要你愿意付出，就一定会有成果。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

只有真心诚意，才能让你在感情路上风雨无阻。