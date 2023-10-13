10月13日（农历八月廿九）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发
忌：婚嫁、立约、搬家、投资、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
放慢脚步观察周围的人事物，或许会有全新的启发。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
除了定时运动，还要吃得健康，双管齐下才可拥有强健的体魄。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
情况并不如你所想的那么糟，只要持之以恒，一切都会有转机。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别因无法改变的事而烦恼，工作时要全神贯注，勿被心情左右。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
学习尊重别人给予的意见，无论同意与否，都该细细聆听。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
欲穷千里目，更上一层楼，勇于冒险才有机会取得成功。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
与同事和谐共处，才可创造坚强的团队精神。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
抑制你那无法静下来的心，专注地完成自己的任务。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
世上不变的定律就是改变，唯有跟上改变的脚步才能有所进步。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
若害怕失败，就永远尝不到成功的滋味，勇敢接受挑战吧！
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
就算收到坏消息，也要快快振作起来，别因此而整天闷闷不乐。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
与其为了不平之事而生气，不如积极寻求有效的解决方法。