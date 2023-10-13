10月13日（农历八月廿九）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发

忌：婚嫁、立约、搬家、投资、酿造

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

放慢脚步观察周围的人事物，或许会有全新的启发。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

除了定时运动，还要吃得健康，双管齐下才可拥有强健的体魄。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

情况并不如你所想的那么糟，只要持之以恒，一切都会有转机。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别因无法改变的事而烦恼，工作时要全神贯注，勿被心情左右。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

学习尊重别人给予的意见，无论同意与否，都该细细聆听。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

欲穷千里目，更上一层楼，勇于冒险才有机会取得成功。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

与同事和谐共处，才可创造坚强的团队精神。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

抑制你那无法静下来的心，专注地完成自己的任务。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

世上不变的定律就是改变，唯有跟上改变的脚步才能有所进步。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若害怕失败，就永远尝不到成功的滋味，勇敢接受挑战吧！

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算收到坏消息，也要快快振作起来，别因此而整天闷闷不乐。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

与其为了不平之事而生气，不如积极寻求有效的解决方法。