每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年10月14日 5:00 AM

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10月14日（农历八月三十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、祈福、施济、上任、扫舍

忌：旅行、出海、水电维修、园艺、采购

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
处理所有事务都得加倍专心，一定要留意所有细节。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨尝试做些平常不做的事，或许能让你有意想不到的收获。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
凡事宜顺其自然，若坚持逆天而行，最后辛苦的是你自己。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
命运掌握在你的手上，你可以选择改变它，或是默默承受一切。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
工作与家庭要兼顾得宜，才能同时拥有天伦之乐和成功事业。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
如果有朋友无论什么事都不会离开你，你也得在及时守在他们的身旁。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
尝试新鲜的事物，可为乏味的生活增添姿彩，不妨试一试。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不妨与别人谈谈，或能激发思维，让灵感涌现。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
谦逊的态度和顽强的毅力，将让你一路往成功迈进，取得胜利。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多与别人交谈，创意点子很可能在谈话中油然而生。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
维持嗜好需要时间和精神，劝你培养新嗜好前三思而行。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
若感觉事情有任何不妥，就该耐心地找出问题的症结。

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