10月14日（农历八月三十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、祈福、施济、上任、扫舍

忌：旅行、出海、水电维修、园艺、采购

鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

处理所有事务都得加倍专心，一定要留意所有细节。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨尝试做些平常不做的事，或许能让你有意想不到的收获。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

凡事宜顺其自然，若坚持逆天而行，最后辛苦的是你自己。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

命运掌握在你的手上，你可以选择改变它，或是默默承受一切。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

工作与家庭要兼顾得宜，才能同时拥有天伦之乐和成功事业。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

如果有朋友无论什么事都不会离开你，你也得在及时守在他们的身旁。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

尝试新鲜的事物，可为乏味的生活增添姿彩，不妨试一试。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不妨与别人谈谈，或能激发思维，让灵感涌现。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

谦逊的态度和顽强的毅力，将让你一路往成功迈进，取得胜利。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多与别人交谈，创意点子很可能在谈话中油然而生。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

维持嗜好需要时间和精神，劝你培养新嗜好前三思而行。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

若感觉事情有任何不妥，就该耐心地找出问题的症结。