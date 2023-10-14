10月14日（农历八月三十）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、祈福、施济、上任、扫舍
忌：旅行、出海、水电维修、园艺、采购
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
处理所有事务都得加倍专心，一定要留意所有细节。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨尝试做些平常不做的事，或许能让你有意想不到的收获。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
凡事宜顺其自然，若坚持逆天而行，最后辛苦的是你自己。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
命运掌握在你的手上，你可以选择改变它，或是默默承受一切。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
工作与家庭要兼顾得宜，才能同时拥有天伦之乐和成功事业。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
如果有朋友无论什么事都不会离开你，你也得在及时守在他们的身旁。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
尝试新鲜的事物，可为乏味的生活增添姿彩，不妨试一试。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不妨与别人谈谈，或能激发思维，让灵感涌现。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
谦逊的态度和顽强的毅力，将让你一路往成功迈进，取得胜利。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多与别人交谈，创意点子很可能在谈话中油然而生。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
维持嗜好需要时间和精神，劝你培养新嗜好前三思而行。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
若感觉事情有任何不妥，就该耐心地找出问题的症结。