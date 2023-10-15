10月15日（农历九月初一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

千万别忽略了宝贵的健康，照顾好自己，才有精力去照顾别人。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

虽然运气欠佳，但保持低调就可避开不必要的麻烦，安然度过。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

若你无法遵守承诺，就别轻易许诺，否则将令别人的希望落空。

兔

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

每个人都有自己的长处，给别人一个表现的机会，从中学习吧！

龙

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：凶

给自己一个机会，不要没尝试就认输，否则将对不起自己。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

说话是一门艺术，只要捉住重点，长话短说，将赢得更多听众。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

财运虽不俗，也要睁大双眼仔细观察，才能得到最大的收益。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

事情一帆风顺的时候，你也别忘了为下一步做好准备。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

每个人的观点都不同，千万别勉强他人接受你的意见。

鸡

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

当别人向你寻求意见，身为军师的你务必给予真心的建议。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

建议你让孩子安排家庭节目，或许会有意想不到的新乐趣。

猪

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

若想维持良好的人际关系，保持微笑和乐于助人是必备的条件。