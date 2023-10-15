每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年10月15日 5:00 AM

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10月15日（农历九月初一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：中
千万别忽略了宝贵的健康，照顾好自己，才有精力去照顾别人。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：中
虽然运气欠佳，但保持低调就可避开不必要的麻烦，安然度过。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：中
若你无法遵守承诺，就别轻易许诺，否则将令别人的希望落空。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：中
每个人都有自己的长处，给别人一个表现的机会，从中学习吧！

运气：凶　健康：凶
事业：中　财运：凶
给自己一个机会，不要没尝试就认输，否则将对不起自己。

运气：中　健康：凶
事业：吉　财运：中
说话是一门艺术，只要捉住重点，长话短说，将赢得更多听众。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉
财运虽不俗，也要睁大双眼仔细观察，才能得到最大的收益。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉
事情一帆风顺的时候，你也别忘了为下一步做好准备。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：中
每个人的观点都不同，千万别勉强他人接受你的意见。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：中
当别人向你寻求意见，身为军师的你务必给予真心的建议。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：中
建议你让孩子安排家庭节目，或许会有意想不到的新乐趣。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：中
若想维持良好的人际关系，保持微笑和乐于助人是必备的条件。

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