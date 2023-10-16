10月16日（农历九月初二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、出海、园艺、投资、进修
忌：求医、开市、搬家、理发、美容
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
别想一次完成所有任务，不妨先从小事着手，一步一步来。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
若别人质疑你的能力，你应该努力证明自己，而非丧失信心。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
只要从错误中学习、继续努力，成功就在不远处。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
好汉不提当年勇，继续努力争取更高的成就才是上上之策。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
有疑问就该找出答案，别大发雷霆，以免破坏自己的形象。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
若工作时遇上不开心的事，别放在心上，应快速从记忆里删除。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好话人人爱听，多说就可散播欢乐的种子，使人笑口常开。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽说沉默是金，但若有建设性的意见，不妨说出来，改善现状。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
三人行，必有我师焉，只要仔细观察，必能学到新知识。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
与家人难免会发生小摩擦，只要做出让步就可和谐收场。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
以宽容之心与人相处，并给他人多些空间，绝对是有利的。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
好运环绕，你可要好好把握良机，积极改善事业和财务状况。