10月16日（农历九月初二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、出海、园艺、投资、进修

忌：求医、开市、搬家、理发、美容

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

别想一次完成所有任务，不妨先从小事着手，一步一步来。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

若别人质疑你的能力，你应该努力证明自己，而非丧失信心。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

只要从错误中学习、继续努力，成功就在不远处。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

好汉不提当年勇，继续努力争取更高的成就才是上上之策。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

有疑问就该找出答案，别大发雷霆，以免破坏自己的形象。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

若工作时遇上不开心的事，别放在心上，应快速从记忆里删除。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好话人人爱听，多说就可散播欢乐的种子，使人笑口常开。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽说沉默是金，但若有建设性的意见，不妨说出来，改善现状。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

三人行，必有我师焉，只要仔细观察，必能学到新知识。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

与家人难免会发生小摩擦，只要做出让步就可和谐收场。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

以宽容之心与人相处，并给他人多些空间，绝对是有利的。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

好运环绕，你可要好好把握良机，积极改善事业和财务状况。