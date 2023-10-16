每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年10月16日 5:00 AM

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10月16日（农历九月初二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、出海、园艺、投资、进修

忌：求医、开市、搬家、理发、美容

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
别想一次完成所有任务，不妨先从小事着手，一步一步来。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
若别人质疑你的能力，你应该努力证明自己，而非丧失信心。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
只要从错误中学习、继续努力，成功就在不远处。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
好汉不提当年勇，继续努力争取更高的成就才是上上之策。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
有疑问就该找出答案，别大发雷霆，以免破坏自己的形象。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
若工作时遇上不开心的事，别放在心上，应快速从记忆里删除。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好话人人爱听，多说就可散播欢乐的种子，使人笑口常开。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽说沉默是金，但若有建设性的意见，不妨说出来，改善现状。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
三人行，必有我师焉，只要仔细观察，必能学到新知识。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
与家人难免会发生小摩擦，只要做出让步就可和谐收场。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
以宽容之心与人相处，并给他人多些空间，绝对是有利的。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
好运环绕，你可要好好把握良机，积极改善事业和财务状况。

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