每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年10月17日 5:00 AM

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10月17日（农历九月初三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
人因梦想而伟大，有目标就应该努力达成，千万别安于现状。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
专心一志才能将事情做好，切勿分心，不然可能两头不着岸。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人生不可能事事如愿，你要懂得放下才可重新出发。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
一人做事一人当，犯了错就该勇敢承认，别将责任推给其他人。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
助人为快乐之本，若他人需要帮助，你要第一时间伸出援手。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
满招损，谦受益，只有谦虚才能让你走得更长、更远。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
覆巢之下无完卵，不要把所有资金都放在同一个投资项目上。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
今日虽忙碌但十分充实，勇敢接受迎面而来的挑战，克服它吧！

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
众人的意见仅供参考，最终的决定权还是掌握在你自己手里。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
避免与别人起不必要的争执，否则日后将惹来一身麻烦。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
放弃绝非容易之事，但该放手时你还是得放手，踏上新的旅程。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
推卸责任很容易，但也会让你错过不少表现的机会，值得吗？

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