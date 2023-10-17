10月17日（农历九月初三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

人因梦想而伟大，有目标就应该努力达成，千万别安于现状。

牛

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

专心一志才能将事情做好，切勿分心，不然可能两头不着岸。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

人生不可能事事如愿，你要懂得放下才可重新出发。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

一人做事一人当，犯了错就该勇敢承认，别将责任推给其他人。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

助人为快乐之本，若他人需要帮助，你要第一时间伸出援手。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

满招损，谦受益，只有谦虚才能让你走得更长、更远。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

覆巢之下无完卵，不要把所有资金都放在同一个投资项目上。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

今日虽忙碌但十分充实，勇敢接受迎面而来的挑战，克服它吧！

猴

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

众人的意见仅供参考，最终的决定权还是掌握在你自己手里。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

避免与别人起不必要的争执，否则日后将惹来一身麻烦。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

放弃绝非容易之事，但该放手时你还是得放手，踏上新的旅程。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

推卸责任很容易，但也会让你错过不少表现的机会，值得吗？