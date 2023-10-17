10月17日（农历九月初三）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
人因梦想而伟大，有目标就应该努力达成，千万别安于现状。
牛
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
专心一志才能将事情做好，切勿分心，不然可能两头不着岸。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人生不可能事事如愿，你要懂得放下才可重新出发。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
一人做事一人当，犯了错就该勇敢承认，别将责任推给其他人。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
助人为快乐之本，若他人需要帮助，你要第一时间伸出援手。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
满招损，谦受益，只有谦虚才能让你走得更长、更远。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
覆巢之下无完卵，不要把所有资金都放在同一个投资项目上。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
今日虽忙碌但十分充实，勇敢接受迎面而来的挑战，克服它吧！
猴
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
众人的意见仅供参考，最终的决定权还是掌握在你自己手里。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
避免与别人起不必要的争执，否则日后将惹来一身麻烦。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
放弃绝非容易之事，但该放手时你还是得放手，踏上新的旅程。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
推卸责任很容易，但也会让你错过不少表现的机会，值得吗？