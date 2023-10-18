10月18日（农历九月初四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、开市、上任、立约、议事

鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

人要有自信，也要谦逊，看似难以拿捏，但很快便能掌握。

牛

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

开始规划你的人生，周详的规划能够让未来的人生更多姿多彩。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

平日工作忙碌，不妨趁今天休假时好好休息。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与其想着已错失的机会，不如开始寻找下一扇通往成功的大门。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

不要老期望着好运从天而降，守株待兔，到最后只会一场空。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

不要因为一时的好运而狂妄自大，若不节制，迟早会自食其果。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

好好地放松，将烦恼抛开，尽情享受这美好的一天吧！

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

看管好自己的财物，以免引起窃贼的注意，让你后悔莫及。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

该完成的事项，就该尽早着手去办，切忌一拖再拖。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

切勿安于现状，今天就开始踏出第一步，努力争取更高的成就。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若遭他人批评，应自我反省，想想哪儿出了问题，并尝试改变。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

存钱虽好，但你也必须积极寻求能够让你钱生钱的合法管道。