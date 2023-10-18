10月18日（农历九月初四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、开市、上任、立约、议事
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
人要有自信，也要谦逊，看似难以拿捏，但很快便能掌握。
牛
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
开始规划你的人生，周详的规划能够让未来的人生更多姿多彩。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
平日工作忙碌，不妨趁今天休假时好好休息。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与其想着已错失的机会，不如开始寻找下一扇通往成功的大门。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
不要老期望着好运从天而降，守株待兔，到最后只会一场空。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
不要因为一时的好运而狂妄自大，若不节制，迟早会自食其果。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
好好地放松，将烦恼抛开，尽情享受这美好的一天吧！
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
看管好自己的财物，以免引起窃贼的注意，让你后悔莫及。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
该完成的事项，就该尽早着手去办，切忌一拖再拖。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
切勿安于现状，今天就开始踏出第一步，努力争取更高的成就。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
若遭他人批评，应自我反省，想想哪儿出了问题，并尝试改变。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
存钱虽好，但你也必须积极寻求能够让你钱生钱的合法管道。