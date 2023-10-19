10月19日（农历九月初五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、旅行、上任、扫舍

忌：求医、议事、装修、动土、置产

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切记，眼见为凭，事情若没亲眼看到，千万别乱下定论。

牛

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

亲情是人生最重要的一部分，宜多陪伴家人，促进彼此的关系。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

我们常以理性的方式去做决定，但有时也可倾听内心的声音。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

吉星拱照，就算是再大的挑战都可一一解决，屡战屡胜。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

转换自己的心态，人生才能有所改变，让你得到想要的结果。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

多为别人着想，将来你需要帮助时，必定有人向你伸出援手。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

无论再累，也不该带着疲惫的身心上班，今晚就早点歇息吧！

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

不妨找几位老朋友出来叙叙旧，了解彼此的状况。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

放松心情，无须为了控制不了的事而杞人忧天。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

安分守己，少管闲事，只有这样才能置身事外，减少麻烦。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

相信你的直觉，勇敢去追求梦想，其他的事情就顺其自然。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

注意健康，切勿过于劳累，宜好好分配休息与工作时间。