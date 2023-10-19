10月19日（农历九月初五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、旅行、上任、扫舍
忌：求医、议事、装修、动土、置产
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
切记，眼见为凭，事情若没亲眼看到，千万别乱下定论。
牛
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
亲情是人生最重要的一部分，宜多陪伴家人，促进彼此的关系。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
我们常以理性的方式去做决定，但有时也可倾听内心的声音。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
吉星拱照，就算是再大的挑战都可一一解决，屡战屡胜。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
转换自己的心态，人生才能有所改变，让你得到想要的结果。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
多为别人着想，将来你需要帮助时，必定有人向你伸出援手。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
无论再累，也不该带着疲惫的身心上班，今晚就早点歇息吧！
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
不妨找几位老朋友出来叙叙旧，了解彼此的状况。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
放松心情，无须为了控制不了的事而杞人忧天。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
安分守己，少管闲事，只有这样才能置身事外，减少麻烦。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
相信你的直觉，勇敢去追求梦想，其他的事情就顺其自然。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
注意健康，切勿过于劳累，宜好好分配休息与工作时间。