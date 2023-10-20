10月20日（农历九月初六）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、祈福、施济、旅行、庆功、会友
忌：婚嫁、动土、酿造
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
若别人不同意你的看法，切记无须勉强，凡事顺其自然。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
开心是一天，难过也是一天，为何不选择开开心心地过呢？
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
过去的就让它过去，珍惜现在、勇往直前才是你应该做的。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
务必给别人留一条活路，千万别让对方下不了台。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
将时间安排妥当，匆忙行事只会制造更多问题，徒劳无功。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
切勿埋首于问题之中，积极找出解决方案才是上上之策。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
工作时全力以赴，必定能得到回报，而且会带给你莫大的满足感。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
正所谓“遇强则强”，压力其实是一种推动力，让你表现得更好。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
自己的人生掌握在自己手里，有目标就该努力去达成。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
顽固地坚持己见只会遭到排挤，你要学习与大家和谐共处。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
别被沉重的压力给淹没了，懂得纾解压力，才能走更长远的路。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
忠心耿耿、勤劳工作的人一定会获得认可，今天就轮到你了。