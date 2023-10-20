10月20日（农历九月初六）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、祈福、施济、旅行、庆功、会友

忌：婚嫁、动土、酿造

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

若别人不同意你的看法，切记无须勉强，凡事顺其自然。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

开心是一天，难过也是一天，为何不选择开开心心地过呢？

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

过去的就让它过去，珍惜现在、勇往直前才是你应该做的。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

务必给别人留一条活路，千万别让对方下不了台。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

将时间安排妥当，匆忙行事只会制造更多问题，徒劳无功。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

切勿埋首于问题之中，积极找出解决方案才是上上之策。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

工作时全力以赴，必定能得到回报，而且会带给你莫大的满足感。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

正所谓“遇强则强”，压力其实是一种推动力，让你表现得更好。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

自己的人生掌握在自己手里，有目标就该努力去达成。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

顽固地坚持己见只会遭到排挤，你要学习与大家和谐共处。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

别被沉重的压力给淹没了，懂得纾解压力，才能走更长远的路。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

忠心耿耿、勤劳工作的人一定会获得认可，今天就轮到你了。