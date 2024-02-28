2月28日（农历正月十九）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造

忌：旅行、求医、动土、园艺、置产

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

船过水无痕，一些不好的回忆最好忘掉，别总是耿耿于怀。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

关心不一定要用物质和金钱来传达，也可用行动和言语来表示。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好运突然造访，你应该快乐地去迎接，别让坏心情影响运气。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不该过问的就不要问太多，等时机成熟，人家自然会告诉你。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

退到无路可退，就要反击，不然就是彻底放弃，你决定好了吗？

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

闲谈莫道人非，无心快语可能会使你受到有心人的算计。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

和气才会生财，无谓的争执只会浪费宝贵的时间和精力，何必呢？

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

夫妻间要互相信任，别让闲言闲语打乱你的日常生活。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

家庭和睦很重要，父母不和，很难给孩子安定的家，一定要立好榜样。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

醒醒吧！仇恨占了你大部分的时间，哪还有时间做别的事。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

“说”很简单，但做起来可能很难，你必须考虑清楚后才说出口。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

即使没有人支持，你若觉得是对的就去做，别有太多顾虑。