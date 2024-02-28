2月28日（农历正月十九）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造
忌：旅行、求医、动土、园艺、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
船过水无痕，一些不好的回忆最好忘掉，别总是耿耿于怀。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
关心不一定要用物质和金钱来传达，也可用行动和言语来表示。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好运突然造访，你应该快乐地去迎接，别让坏心情影响运气。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不该过问的就不要问太多，等时机成熟，人家自然会告诉你。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
退到无路可退，就要反击，不然就是彻底放弃，你决定好了吗？
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
闲谈莫道人非，无心快语可能会使你受到有心人的算计。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
和气才会生财，无谓的争执只会浪费宝贵的时间和精力，何必呢？
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
夫妻间要互相信任，别让闲言闲语打乱你的日常生活。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
家庭和睦很重要，父母不和，很难给孩子安定的家，一定要立好榜样。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
醒醒吧！仇恨占了你大部分的时间，哪还有时间做别的事。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
“说”很简单，但做起来可能很难，你必须考虑清楚后才说出口。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
即使没有人支持，你若觉得是对的就去做，别有太多顾虑。