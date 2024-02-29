2月29日（农历正月二十）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、出海、投资、进修、美容
忌：婚嫁、诉讼、求医、开市、搬家
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
好的事物要加以推广，才能得到更长久、广泛的流传。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
有些人是大家的偶像，你批评他时就要稍微委婉一些。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
得意不要忘形，你的不自觉举动可能会引起有心人的大肆渲染。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
事实就是事实，不必多言，也无须争辩，就让事情自然发展吧。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
小心照顾好身体健康，别因为患上风寒而传染给家人。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
旺自己的最佳方法，就是多参与有意义的活动，出去走走吧。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
切记，穿着要搭配场合，别太出众，也不要太随意。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
酒越久越醇，但若保存得不好，也会把酒给弄坏，友情也如此。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
言多必失，兴奋或过度饮酒时，更要小心。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
放轻松些，别因工作量增加而影响与家人的关系。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
有些人冥顽不灵，你又何必浪费自己的时间？
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
太过强烈的自尊只会使你烦恼，不如放下身段，赔个不是得了。