2月29日（农历正月二十）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、出海、投资、进修、美容

忌：婚嫁、诉讼、求医、开市、搬家

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

好的事物要加以推广，才能得到更长久、广泛的流传。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

有些人是大家的偶像，你批评他时就要稍微委婉一些。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

得意不要忘形，你的不自觉举动可能会引起有心人的大肆渲染。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

事实就是事实，不必多言，也无须争辩，就让事情自然发展吧。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

小心照顾好身体健康，别因为患上风寒而传染给家人。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

旺自己的最佳方法，就是多参与有意义的活动，出去走走吧。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

切记，穿着要搭配场合，别太出众，也不要太随意。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

酒越久越醇，但若保存得不好，也会把酒给弄坏，友情也如此。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

言多必失，兴奋或过度饮酒时，更要小心。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

放轻松些，别因工作量增加而影响与家人的关系。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

有些人冥顽不灵，你又何必浪费自己的时间？

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

太过强烈的自尊只会使你烦恼，不如放下身段，赔个不是得了。