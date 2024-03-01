3月1日（农历正月廿一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、旅行、庆功、开市、会友

忌：水电维修、买车、酿造

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

顽固不化只会引起争执，不如多听取他人的好建议，更快地解决问题。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

态度温和些，采取强硬手段不一定能解决问题，甚至会弄巧成拙。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

找到台阶，就要好好走下台，以免尴尬地被人推下台。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你敬对方一尺，对方也必将回敬你一丈，如此大家必能赢多输少。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

形势虽逐渐明朗，你还是要一步一步来，免得最后一刻功败垂成。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

不懂的事虽要追根究底，但若强行辩解，反而会让人留下坏印象。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些人就是讲求原则而不肯妥协，你就别奢望改变对方了。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

劳心就不要劳力，劳力就不要劳心，否则双倍付出容易事倍功半。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不愉快的事要尽快忘记，但承诺过的事则一定要执行，不能忘了。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

没有失败，就没有成功，凡事尽力而为，无须事事争第一。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

机会是人家给的，但也可能是自己放弃的，你最好重新评估。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

多发挥你的亲和力吧，别一直倚老卖老，否则年轻人将会对你不满。