3月1日（农历正月廿一）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、旅行、庆功、开市、会友
忌：水电维修、买车、酿造
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
顽固不化只会引起争执，不如多听取他人的好建议，更快地解决问题。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
态度温和些，采取强硬手段不一定能解决问题，甚至会弄巧成拙。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
找到台阶，就要好好走下台，以免尴尬地被人推下台。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你敬对方一尺，对方也必将回敬你一丈，如此大家必能赢多输少。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
形势虽逐渐明朗，你还是要一步一步来，免得最后一刻功败垂成。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
不懂的事虽要追根究底，但若强行辩解，反而会让人留下坏印象。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些人就是讲求原则而不肯妥协，你就别奢望改变对方了。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
劳心就不要劳力，劳力就不要劳心，否则双倍付出容易事倍功半。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不愉快的事要尽快忘记，但承诺过的事则一定要执行，不能忘了。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
没有失败，就没有成功，凡事尽力而为，无须事事争第一。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
机会是人家给的，但也可能是自己放弃的，你最好重新评估。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
多发挥你的亲和力吧，别一直倚老卖老，否则年轻人将会对你不满。