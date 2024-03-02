每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月2日 5:00 AM

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3月2日（农历正月廿二）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、旅行、求医、议事、水电维修

忌：动土、园艺、投资、美容

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

很多人告诉你该怎么做，但要不要做全由自己决定，别把责任推给他人。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

长短、前后、上下都是相对的，你可以突出自己，但别锋芒太露。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

好心到底会不会有好报，其实并不是最重要的，只要安心就好。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

看开些吧，因为过分的忧虑将会影响你的睡眠、情绪和健康。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

路边的野花不要采，玫瑰无毒却带刺，可能给你带来麻烦。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

机会来了，别太急于求成，先从一些小改变开始吧。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

多留意自己的言谈举止，切勿在不自觉中得罪不该得罪的人。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

坚持，再坚持，只要你多加努力，梦想便会成真。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

理智些，该做的还是要做，别为了他人的批评而乱了阵脚。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

今天即使不是花好月圆，你也可趁机向爱的人表达心意。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

缺乏信心是经验不足之故，不如向经验丰富的长辈请教吧。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

尽管心中有多么的不满，你也要压抑激动的情绪，别出口伤人。

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