3月2日（农历正月廿二）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、施济、旅行、求医、议事、水电维修
忌：动土、园艺、投资、美容
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
很多人告诉你该怎么做，但要不要做全由自己决定，别把责任推给他人。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
长短、前后、上下都是相对的，你可以突出自己，但别锋芒太露。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
好心到底会不会有好报，其实并不是最重要的，只要安心就好。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
看开些吧，因为过分的忧虑将会影响你的睡眠、情绪和健康。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
路边的野花不要采，玫瑰无毒却带刺，可能给你带来麻烦。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
机会来了，别太急于求成，先从一些小改变开始吧。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多留意自己的言谈举止，切勿在不自觉中得罪不该得罪的人。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
坚持，再坚持，只要你多加努力，梦想便会成真。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
理智些，该做的还是要做，别为了他人的批评而乱了阵脚。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今天即使不是花好月圆，你也可趁机向爱的人表达心意。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
缺乏信心是经验不足之故，不如向经验丰富的长辈请教吧。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
尽管心中有多么的不满，你也要压抑激动的情绪，别出口伤人。