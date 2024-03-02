3月2日（农历正月廿二）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、旅行、求医、议事、水电维修

忌：动土、园艺、投资、美容

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

很多人告诉你该怎么做，但要不要做全由自己决定，别把责任推给他人。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

长短、前后、上下都是相对的，你可以突出自己，但别锋芒太露。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

好心到底会不会有好报，其实并不是最重要的，只要安心就好。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

看开些吧，因为过分的忧虑将会影响你的睡眠、情绪和健康。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

路边的野花不要采，玫瑰无毒却带刺，可能给你带来麻烦。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

机会来了，别太急于求成，先从一些小改变开始吧。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多留意自己的言谈举止，切勿在不自觉中得罪不该得罪的人。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

坚持，再坚持，只要你多加努力，梦想便会成真。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

理智些，该做的还是要做，别为了他人的批评而乱了阵脚。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今天即使不是花好月圆，你也可趁机向爱的人表达心意。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

缺乏信心是经验不足之故，不如向经验丰富的长辈请教吧。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

尽管心中有多么的不满，你也要压抑激动的情绪，别出口伤人。