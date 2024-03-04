3月4日（农历正月廿四）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、旅行
忌：水电维修、园艺、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
默默耕耘，黎明总会到来，就算受阻，也不要轻言放弃。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
无论发生什么问题，都要冷静处理，否则小事会变成大事。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
心情时好时坏，财运也是如此，最重要是拿得起，也要放得下。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
同理心人人皆有，但若牵涉到利益，结局可能会不同，你能接受吗？
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
别以为抽到下下签，就等于世界末日，问题总有解决的方法。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
积极些，心情决定事情的成败，拥有好的心情，就能换来好的结果。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
事情到了近乎绝望的时候，意志是突破的关键，别轻言放弃。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
人怕出名猪怕壮，还是低调些吧。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
理由有千千万万个，决定性的只有一个，不要做无谓的假设。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
冤家宜解不宜结，昨日之仇今日报，何时才会了呢？
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
主色只有七种，却能调出千万种色彩，你可以做出不单调的选择。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有些事不要轻言放弃，无论付出多少代价，还是得坚持到底。