3月4日（农历正月廿四）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、旅行

忌：水电维修、园艺、理发

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

默默耕耘，黎明总会到来，就算受阻，也不要轻言放弃。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

无论发生什么问题，都要冷静处理，否则小事会变成大事。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

心情时好时坏，财运也是如此，最重要是拿得起，也要放得下。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

同理心人人皆有，但若牵涉到利益，结局可能会不同，你能接受吗？

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

别以为抽到下下签，就等于世界末日，问题总有解决的方法。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

积极些，心情决定事情的成败，拥有好的心情，就能换来好的结果。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

事情到了近乎绝望的时候，意志是突破的关键，别轻言放弃。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

人怕出名猪怕壮，还是低调些吧。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

理由有千千万万个，决定性的只有一个，不要做无谓的假设。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

冤家宜解不宜结，昨日之仇今日报，何时才会了呢？

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

主色只有七种，却能调出千万种色彩，你可以做出不单调的选择。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有些事不要轻言放弃，无论付出多少代价，还是得坚持到底。