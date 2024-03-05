每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月5日 5:00 AM

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3月5日（农历正月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、求医、上任、扫舍、水电维修

忌：出海、园艺、置产

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

不同的时候做同一件事，结果可能不一样，不妨多尝试一次。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

明知山有虎，偏向虎山行，老虎虽可怕，但征服了它就会获益无穷。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

留得青山在，不怕没柴烧，很多事最好顺其自然。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

心大无罪，贪心无错，但别因此触犯法律。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

该前进时要全力以赴，该退出时也该急流勇退。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

千言万语有时不及三言两语，就长话短说吧。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

同事和上司对你有所误解，不用理会太多，最终会水落石出的。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

该做的事就去做，但话是否该讲，则要看场合、时机而定。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

留意、留心，但不要留“情”，否则将影响婚姻关系。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

功夫高低一出手便知道，没料的话就省省，以免当众出丑。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

当机立断能让你省下很多不必要的麻烦，别拖泥带水了。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

要学会珍惜和把握现在，未来的事未来再做打算。

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