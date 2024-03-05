3月5日（农历正月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、求医、上任、扫舍、水电维修

忌：出海、园艺、置产

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不同的时候做同一件事，结果可能不一样，不妨多尝试一次。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

明知山有虎，偏向虎山行，老虎虽可怕，但征服了它就会获益无穷。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

留得青山在，不怕没柴烧，很多事最好顺其自然。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

心大无罪，贪心无错，但别因此触犯法律。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

该前进时要全力以赴，该退出时也该急流勇退。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

千言万语有时不及三言两语，就长话短说吧。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

同事和上司对你有所误解，不用理会太多，最终会水落石出的。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

该做的事就去做，但话是否该讲，则要看场合、时机而定。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

留意、留心，但不要留“情”，否则将影响婚姻关系。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

功夫高低一出手便知道，没料的话就省省，以免当众出丑。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

当机立断能让你省下很多不必要的麻烦，别拖泥带水了。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

要学会珍惜和把握现在，未来的事未来再做打算。