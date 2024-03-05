3月5日（农历正月廿五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、旅行、求医、上任、扫舍、水电维修
忌：出海、园艺、置产
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不同的时候做同一件事，结果可能不一样，不妨多尝试一次。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
明知山有虎，偏向虎山行，老虎虽可怕，但征服了它就会获益无穷。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
留得青山在，不怕没柴烧，很多事最好顺其自然。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
心大无罪，贪心无错，但别因此触犯法律。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
该前进时要全力以赴，该退出时也该急流勇退。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
千言万语有时不及三言两语，就长话短说吧。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
同事和上司对你有所误解，不用理会太多，最终会水落石出的。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
该做的事就去做，但话是否该讲，则要看场合、时机而定。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
留意、留心，但不要留“情”，否则将影响婚姻关系。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
功夫高低一出手便知道，没料的话就省省，以免当众出丑。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
当机立断能让你省下很多不必要的麻烦，别拖泥带水了。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
要学会珍惜和把握现在，未来的事未来再做打算。