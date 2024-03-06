3月6日（农历正月廿六）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、祈福、施济、庆功、开市、立约

忌：旅行、动土、园艺

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

人到无求品自高，拥有高尚的品德，才能使大家顺服。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

学习时一定要用心，否则根基很难稳固，成功就更遥远了。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

短发会变长，长发也可剪短，但友情若失去了，一去不返，宜珍惜。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

火气有虚实，实火必须泻掉，虚火则先泻而后补，你可别搞错了。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

换另一个角度来看，有些话虽然伤了你的心，却也是你前进的动力。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别因不满而到处投诉，给大家增添无形的压力，放下吧。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事以和为贵，争执对大家没好处，就算和解了，裂痕也难以弥补。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

小小收获，得到当然开心，失去也无须沮丧，是你的始终是你的。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

脸谱代表人的性格，以真诚的面目示人，总好过躲在面具后面。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

身份不同，关心的表现也会大不相同，你要学会接受。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

明日复明日，明日何其多？今日事，最好今日就完成。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

相见容易相处难，稍微忍让，感情可望发展得更持久。