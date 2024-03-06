3月6日（农历正月廿六）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、祈福、施济、庆功、开市、立约
忌：旅行、动土、园艺
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
人到无求品自高，拥有高尚的品德，才能使大家顺服。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
学习时一定要用心，否则根基很难稳固，成功就更遥远了。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
短发会变长，长发也可剪短，但友情若失去了，一去不返，宜珍惜。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
火气有虚实，实火必须泻掉，虚火则先泻而后补，你可别搞错了。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
换另一个角度来看，有些话虽然伤了你的心，却也是你前进的动力。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别因不满而到处投诉，给大家增添无形的压力，放下吧。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
凡事以和为贵，争执对大家没好处，就算和解了，裂痕也难以弥补。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
小小收获，得到当然开心，失去也无须沮丧，是你的始终是你的。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
脸谱代表人的性格，以真诚的面目示人，总好过躲在面具后面。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
身份不同，关心的表现也会大不相同，你要学会接受。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
明日复明日，明日何其多？今日事，最好今日就完成。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
相见容易相处难，稍微忍让，感情可望发展得更持久。