3月7日（农历正月廿七）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、议事、会友、水电维修、美容

忌：安床、旅行、出海、求医、立约

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

这虽是旧缘分的结束，却也可能是新缘分的开始。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

吉中有凶，凶中有吉，你还是抱着平常心对待身边人吧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

飘过的云留在你的记忆中，不会再来，你还是放手吧。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

打蛇随棍上，今天你该乘胜追击，别在半路打退堂鼓。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

多留意自己的健康，运动之前必须先暖身。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

小龙女虽然漂亮，但毕竟已成为杨过的老婆，你最好别奢望太多。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

出国在外，保护好自己的人身和财产安全是最重要的。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

人多力量大，你不如多找几个帮手为自己加油，更容易获得胜利。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

伴侣间要珍惜彼此，不要相互指责，有时忍一忍就没事。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

在此成败的关键时刻，你必须坚持到底，以免功亏一篑。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

感情不是单方面的，假如对方没有意愿，强求也没用，就算了吧。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别再犹豫了，立刻行动，很多事情的劣势都能扭转过来。