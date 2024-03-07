3月7日（农历正月廿七）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、议事、会友、水电维修、美容
忌：安床、旅行、出海、求医、立约
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
这虽是旧缘分的结束，却也可能是新缘分的开始。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
吉中有凶，凶中有吉，你还是抱着平常心对待身边人吧。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
飘过的云留在你的记忆中，不会再来，你还是放手吧。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
打蛇随棍上，今天你该乘胜追击，别在半路打退堂鼓。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
多留意自己的健康，运动之前必须先暖身。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
小龙女虽然漂亮，但毕竟已成为杨过的老婆，你最好别奢望太多。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
出国在外，保护好自己的人身和财产安全是最重要的。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
人多力量大，你不如多找几个帮手为自己加油，更容易获得胜利。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
伴侣间要珍惜彼此，不要相互指责，有时忍一忍就没事。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
在此成败的关键时刻，你必须坚持到底，以免功亏一篑。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
感情不是单方面的，假如对方没有意愿，强求也没用，就算了吧。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别再犹豫了，立刻行动，很多事情的劣势都能扭转过来。