每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月7日 5:00 AM

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3月7日（农历正月廿七）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、议事、会友、水电维修、美容

忌：安床、旅行、出海、求医、立约

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

这虽是旧缘分的结束，却也可能是新缘分的开始。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

吉中有凶，凶中有吉，你还是抱着平常心对待身边人吧。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

飘过的云留在你的记忆中，不会再来，你还是放手吧。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

打蛇随棍上，今天你该乘胜追击，别在半路打退堂鼓。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

多留意自己的健康，运动之前必须先暖身。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

小龙女虽然漂亮，但毕竟已成为杨过的老婆，你最好别奢望太多。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉

出国在外，保护好自己的人身和财产安全是最重要的。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉

人多力量大，你不如多找几个帮手为自己加油，更容易获得胜利。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

伴侣间要珍惜彼此，不要相互指责，有时忍一忍就没事。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

在此成败的关键时刻，你必须坚持到底，以免功亏一篑。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

感情不是单方面的，假如对方没有意愿，强求也没用，就算了吧。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

别再犹豫了，立刻行动，很多事情的劣势都能扭转过来。

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