3月8日（农历正月廿八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

与其对抗，何不好好坐下，共同找出最佳的解决方案，利人利己？

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

虽然理想跟现实仍有一段距离，但你要相信自己的内心，别动摇。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

多听少问，可以让你回避一些不必要的麻烦，你就低调些吧。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

良机要极力争取，好好把握，别因一时大意而让机会从身边溜走。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别以为神不知鬼不觉，犯法的事最好还是不要去触碰。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

就算你要抬高自己，也无须贬低别人，不妨多给他人正面鼓励。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

善待你的合作伙伴、工作团队和伴侣，他们都是你的好帮手。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

时间不等人，不妨趁现在积极策划，让自己看到以后的道路。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

小口角虽可增进感情，但长期冷战将留下后患，主动和解吧。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

该来的不来，不该来的烂桃花又纠缠不清，你一定要定下心找出对策。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

在全力投资之前，你最好先计算回报，而不是随意听信他人之言。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

马后炮放得好，虽能获得掌声，但若放得不好，则恐惹来麻烦。