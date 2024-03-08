3月8日（农历正月廿八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：诸事皆宜
忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
与其对抗，何不好好坐下，共同找出最佳的解决方案，利人利己？
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
虽然理想跟现实仍有一段距离，但你要相信自己的内心，别动摇。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
多听少问，可以让你回避一些不必要的麻烦，你就低调些吧。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
良机要极力争取，好好把握，别因一时大意而让机会从身边溜走。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别以为神不知鬼不觉，犯法的事最好还是不要去触碰。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
就算你要抬高自己，也无须贬低别人，不妨多给他人正面鼓励。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
善待你的合作伙伴、工作团队和伴侣，他们都是你的好帮手。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
时间不等人，不妨趁现在积极策划，让自己看到以后的道路。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
小口角虽可增进感情，但长期冷战将留下后患，主动和解吧。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
该来的不来，不该来的烂桃花又纠缠不清，你一定要定下心找出对策。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
在全力投资之前，你最好先计算回报，而不是随意听信他人之言。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
马后炮放得好，虽能获得掌声，但若放得不好，则恐惹来麻烦。