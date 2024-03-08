每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月8日 5:00 AM

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3月8日（农历正月廿八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

与其对抗，何不好好坐下，共同找出最佳的解决方案，利人利己？

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

虽然理想跟现实仍有一段距离，但你要相信自己的内心，别动摇。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

多听少问，可以让你回避一些不必要的麻烦，你就低调些吧。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

良机要极力争取，好好把握，别因一时大意而让机会从身边溜走。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

别以为神不知鬼不觉，犯法的事最好还是不要去触碰。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

就算你要抬高自己，也无须贬低别人，不妨多给他人正面鼓励。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

善待你的合作伙伴、工作团队和伴侣，他们都是你的好帮手。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

时间不等人，不妨趁现在积极策划，让自己看到以后的道路。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

小口角虽可增进感情，但长期冷战将留下后患，主动和解吧。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

该来的不来，不该来的烂桃花又纠缠不清，你一定要定下心找出对策。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

在全力投资之前，你最好先计算回报，而不是随意听信他人之言。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

马后炮放得好，虽能获得掌声，但若放得不好，则恐惹来麻烦。

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