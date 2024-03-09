3月9日（农历正月廿九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、出海、扫舍、安葬、买车、投资
忌：安床、动土、水电维修、交易
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
偏财运不错，但一定要见好就收，否则将连本带利失去所有利益。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
多留意消化疾病、火气太大而引起的口臭，否则将影响你的形象。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
恶言恶语使你烦恼不已，但忍耐些，以免陷入对方设下的圈套。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
兵不厌诈，你还是小心应战，做好防备工作，否则易被暗箭所伤。
龙
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
靠人不如靠己，你必须依靠自己顽强的毅力，继续往前迈进。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
好酒加好友，是人生一大乐事，但你若不胜酒力，还是少喝些。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
事情既然已经发生了，你必须去接受、面对它，然后再去处理。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
名气有时很累人，收益虽大，却也没了个人隐私，你要适当调整。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
柔能制刚，有些状况要用柔性的方法方能摆平。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
高不可攀将使你备受排挤，只有平易近人的态度，才能让你屹立不倒。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
无论火势多大，都有熄灭的时候，唯有仇恨之火不易熄灭，放下吧。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事都有两面，相信正面，就会往好方面发展，你做对选择了吗？