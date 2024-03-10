3月10日（农历二月初一）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

鼠

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

别一味选择自己所喜欢的事物，有时也要考虑身边伴侣的喜好。

牛

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

擒贼先擒王，要对症下药，先向领头羊开刀，方能杀一儆百。

虎

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

别因他人的挑拨而失去理智，有些小误会其实是可以轻易解决的。

兔

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

东家长西家短，处理闲言闲语必须留意其后遗症。

龙

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

宴会时碰到老朋友或旧情人，虽然内心激动，但最好平心以对。

蛇

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

今天无论发生什么事，你都要淡然处之，避免横生枝节。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

有机会让你表达歉意时，你要尽量争取、把握。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

时而显露刚强，时而展现柔性，刚柔并济，才能走得更远。

猴

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

没有冲突，就没有和解，你要找出平衡点，以达到双赢。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

不同色彩代表不同心情，不妨换换颜色，改变自己的心态吧。

狗

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

在局势不明朗的情况下，你还是要相信自己，别太依赖他人。

猪

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

用心听、用心说、用心做，是通往成功的不二法门。