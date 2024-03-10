每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月10日 5:00 AM

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3月10日（农历二月初一）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

运气：中　健康：吉
事业：中　财运：凶

别一味选择自己所喜欢的事物，有时也要考虑身边伴侣的喜好。

运气：吉　健康：吉
事业：吉　财运：中

擒贼先擒王，要对症下药，先向领头羊开刀，方能杀一儆百。

运气：中　健康：吉
事业：中　财运：凶

别因他人的挑拨而失去理智，有些小误会其实是可以轻易解决的。

运气：凶　健康：中
事业：凶　财运：凶

东家长西家短，处理闲言闲语必须留意其后遗症。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：中

宴会时碰到老朋友或旧情人，虽然内心激动，但最好平心以对。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

今天无论发生什么事，你都要淡然处之，避免横生枝节。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

有机会让你表达歉意时，你要尽量争取、把握。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

时而显露刚强，时而展现柔性，刚柔并济，才能走得更远。

运气：中　健康：吉
事业：吉　财运：凶

没有冲突，就没有和解，你要找出平衡点，以达到双赢。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

不同色彩代表不同心情，不妨换换颜色，改变自己的心态吧。

运气：中　健康：吉
事业：吉　财运：凶

在局势不明朗的情况下，你还是要相信自己，别太依赖他人。

运气：吉　健康：吉
事业：吉　财运：中

用心听、用心说、用心做，是通往成功的不二法门。

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