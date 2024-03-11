3月11日（农历二月初二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造

忌：旅行、求医、动土、园艺、置产

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

享受美食之际，千万别因贪吃而忽略了身体健康。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

有些担忧是因为多思而造成的自我困扰，就别杯弓蛇影了。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运势不错，想做就大胆去做吧，走三步退两步很难有所突破。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨趁心情好的时候，向心仪的对象表达爱意，必有意料不到的好消息。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

人家是心细胆却大，而你虽也心细，胆量却不如人，放胆一搏吧。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

千万别追问，有些真相不知道更好，否则让你更苦恼。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

每件事情都有其因由，最好从根本去处理它。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

正所谓“快刀斩乱麻”，有些事要速战速决，拖得越久问题越多。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

做好心理准备，有些事到了紧要关头，会出现令人意外的转折。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

财来财去，皆因你不懂得克制欲望，重新审查开销吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

辛苦工作之余，不妨忙里偷闲，出门散散心，放松紧绷的头脑。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

避免摄取高胆固醇或生冷食物，开开心心迎接更健康的自己。