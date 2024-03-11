3月11日（农历二月初二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造
忌：旅行、求医、动土、园艺、置产
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
享受美食之际，千万别因贪吃而忽略了身体健康。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
有些担忧是因为多思而造成的自我困扰，就别杯弓蛇影了。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运势不错，想做就大胆去做吧，走三步退两步很难有所突破。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨趁心情好的时候，向心仪的对象表达爱意，必有意料不到的好消息。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
人家是心细胆却大，而你虽也心细，胆量却不如人，放胆一搏吧。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：凶
千万别追问，有些真相不知道更好，否则让你更苦恼。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
每件事情都有其因由，最好从根本去处理它。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：凶
正所谓“快刀斩乱麻”，有些事要速战速决，拖得越久问题越多。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
做好心理准备，有些事到了紧要关头，会出现令人意外的转折。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
财来财去，皆因你不懂得克制欲望，重新审查开销吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
辛苦工作之余，不妨忙里偷闲，出门散散心，放松紧绷的头脑。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
避免摄取高胆固醇或生冷食物，开开心心迎接更健康的自己。