3月12日（农历二月初三）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、旅行、诉讼、求医、会友
忌：婚嫁、出海、园艺
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
好事多磨，但吃得苦中苦，方为人上人，为了理想，什么都值得。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
美食当前，令你食指大动，但别苦了肠胃，吃得清淡些吧。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
驾车时要多加留意，互相礼让，就可避免很多不必要的麻烦。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
一个不经意的动作或戏言，可能会得罪人，要留意言行举止。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
自我要求高虽好，但别过于吹毛求疵而给自己增添不必要的压力。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
流行性感冒要尽快医治，否则一连几天可能都要在病床上度过。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
出人头地的最佳方法就是勇于尝试和广结人缘，你做到了吗？
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一定要相信自己的眼光错不了，还在等什么呢？
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有时候压力也是另一种推动力，就欣然接受吧。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不要让太多琐事烦得你透不过气，不妨洒脱些，该放下的就放下。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
无拘无束的好日子即将过去，现在是重拾心情，迎接新挑战的时刻。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
心中的忧郁时隐时现，使你无法专心工作，放下吧！