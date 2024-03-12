3月12日（农历二月初三）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、旅行、诉讼、求医、会友

忌：婚嫁、出海、园艺

鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

好事多磨，但吃得苦中苦，方为人上人，为了理想，什么都值得。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

美食当前，令你食指大动，但别苦了肠胃，吃得清淡些吧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

驾车时要多加留意，互相礼让，就可避免很多不必要的麻烦。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

一个不经意的动作或戏言，可能会得罪人，要留意言行举止。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

自我要求高虽好，但别过于吹毛求疵而给自己增添不必要的压力。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

流行性感冒要尽快医治，否则一连几天可能都要在病床上度过。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

出人头地的最佳方法就是勇于尝试和广结人缘，你做到了吗？

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一定要相信自己的眼光错不了，还在等什么呢？

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有时候压力也是另一种推动力，就欣然接受吧。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要让太多琐事烦得你透不过气，不妨洒脱些，该放下的就放下。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

无拘无束的好日子即将过去，现在是重拾心情，迎接新挑战的时刻。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

心中的忧郁时隐时现，使你无法专心工作，放下吧！