3月13日（农历二月初四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：出海、议事、会友、扫舍、园艺、投资

忌：开市、装修、买车

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

平息心中的怒火和怨气，才能静心处理感情纠纷。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

传来利好消息，你要懂得把握，别等到机会过了才大叹可惜。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

既然已经露出了马脚，你最好坦白从宽，别再狡辩了。

兔

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

别为了贪小便宜而购买廉价工具，这会使你的安全受到威胁！

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

有些小事会使你不知不觉地抓狂，必须谨慎控制自己的情绪。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

互敬互重，事情才能圆满解决，别为了一时冲动而惹祸上身。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

众怒不可犯，多注意个人的行为举止，以免受到排挤。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事小心谨慎，与人合资虽看似理想，但切勿掉以轻心而使财利受损。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

多慰问你的家人和下属，你有困难时，他们才会和你共进退。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

心情如天气般时好时坏，你必须调整自己的心情，再重新出发。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

反复地检讨吧，为自己的事业做出强力的一击和最好的冲刺。

猪

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

担心的事终于发生了，与其悲叹，不如积极地去解决。