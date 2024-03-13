3月13日（农历二月初四）
吉利指数：★★★（平平）
宜：出海、议事、会友、扫舍、园艺、投资
忌：开市、装修、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
平息心中的怒火和怨气，才能静心处理感情纠纷。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
传来利好消息，你要懂得把握，别等到机会过了才大叹可惜。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
既然已经露出了马脚，你最好坦白从宽，别再狡辩了。
兔
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
别为了贪小便宜而购买廉价工具，这会使你的安全受到威胁！
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
有些小事会使你不知不觉地抓狂，必须谨慎控制自己的情绪。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
互敬互重，事情才能圆满解决，别为了一时冲动而惹祸上身。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
众怒不可犯，多注意个人的行为举止，以免受到排挤。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事小心谨慎，与人合资虽看似理想，但切勿掉以轻心而使财利受损。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
多慰问你的家人和下属，你有困难时，他们才会和你共进退。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
心情如天气般时好时坏，你必须调整自己的心情，再重新出发。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
反复地检讨吧，为自己的事业做出强力的一击和最好的冲刺。
猪
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
担心的事终于发生了，与其悲叹，不如积极地去解决。