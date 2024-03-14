3月14日（农历二月初五）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

切记，就算你证据确凿也该给他人台阶下，千万别穷追猛打！

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

事情顺遂时，不妨自我检讨一下，以求之后取得更好的发展。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

好事要多赞颂，坏事则不要过度宣扬，否则会引起他人的反感。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

凡事要智取，按捺心中的怒火，切勿力争，平和地把事情解决。

龙

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

激烈运动之前要先暖身，以免一时大意而伤了筋骨。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

处处为他人着想，也等于为自己着想，你一定要贡献，才会有收获。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

留意你的言谈举止，有些有心人士可能会借此机会暗中伤你。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

任何时候开始都不算晚，不妨规划一下未来的事业，做好准备。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

增加储蓄，控制开销，否则会被不稳定的财务搞得头昏脑涨。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

挑战中藏有好运，大胆地努力耕耘，好运就在前方。

狗

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

别为了达到目标而忽略帮过你的人，互惠互利，才能更上一层楼。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

书中自有黄金屋，何不买些书籍，从中求取新的知识技能呢？