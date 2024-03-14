每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月14日 5:00 AM

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3月14日（农历二月初五）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

切记，就算你证据确凿也该给他人台阶下，千万别穷追猛打！

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

事情顺遂时，不妨自我检讨一下，以求之后取得更好的发展。

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶

好事要多赞颂，坏事则不要过度宣扬，否则会引起他人的反感。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

凡事要智取，按捺心中的怒火，切勿力争，平和地把事情解决。

运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中

激烈运动之前要先暖身，以免一时大意而伤了筋骨。

运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉

处处为他人着想，也等于为自己着想，你一定要贡献，才会有收获。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

留意你的言谈举止，有些有心人士可能会借此机会暗中伤你。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

任何时候开始都不算晚，不妨规划一下未来的事业，做好准备。

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶

增加储蓄，控制开销，否则会被不稳定的财务搞得头昏脑涨。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

挑战中藏有好运，大胆地努力耕耘，好运就在前方。

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶

别为了达到目标而忽略帮过你的人，互惠互利，才能更上一层楼。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

书中自有黄金屋，何不买些书籍，从中求取新的知识技能呢？

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