3月14日（农历二月初五）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
切记，就算你证据确凿也该给他人台阶下，千万别穷追猛打！
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
事情顺遂时，不妨自我检讨一下，以求之后取得更好的发展。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
好事要多赞颂，坏事则不要过度宣扬，否则会引起他人的反感。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
凡事要智取，按捺心中的怒火，切勿力争，平和地把事情解决。
龙
运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中
激烈运动之前要先暖身，以免一时大意而伤了筋骨。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
处处为他人着想，也等于为自己着想，你一定要贡献，才会有收获。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
留意你的言谈举止，有些有心人士可能会借此机会暗中伤你。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
任何时候开始都不算晚，不妨规划一下未来的事业，做好准备。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
增加储蓄，控制开销，否则会被不稳定的财务搞得头昏脑涨。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
挑战中藏有好运，大胆地努力耕耘，好运就在前方。
狗
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
别为了达到目标而忽略帮过你的人，互惠互利，才能更上一层楼。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
书中自有黄金屋，何不买些书籍，从中求取新的知识技能呢？