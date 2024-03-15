3月15日（农历二月初六）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：立约、搬家、动土、水电维修、园艺、安葬
忌：祈福、求医、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别因琐碎的事而忙得团团转，只要抓住重点，做什么事都能省力。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
放下心中的怒气，积极看待事物的你会显得更大方更自信。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
找不出事情的真相就算了，继续往前进，别再浪费时间了。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
谨言慎行，求同存异，别太固执己见，最终才能达到共识。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
问题既然发生了，不妨静下心来好好协商，听听别人的意见。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
虽是屡败屡战，却也别轻易放弃，坚持到底，最后胜利肯定属于你。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
运势虽佳，也要多留意钱财的周转，别把整副身家托付给陌生人。
羊
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
积极向上，别太在意别人的动向，也不要花太多时间为别人而焦虑。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
知足常乐，不争不夺，自然能赢得众人的敬重。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
信心可转化为勇气，驱使你做出果断决策；积极些，成功在望。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
对下属切勿苛责，要多鼓励才能赢得尊重，也促使他们向前迈进。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要对朋友、至亲隐藏自己的感受，他们更乐意听到你的真心话。