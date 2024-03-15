3月15日（农历二月初六）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：立约、搬家、动土、水电维修、园艺、安葬

忌：祈福、求医、置产

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别因琐碎的事而忙得团团转，只要抓住重点，做什么事都能省力。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

放下心中的怒气，积极看待事物的你会显得更大方更自信。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

找不出事情的真相就算了，继续往前进，别再浪费时间了。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

谨言慎行，求同存异，别太固执己见，最终才能达到共识。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

问题既然发生了，不妨静下心来好好协商，听听别人的意见。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

虽是屡败屡战，却也别轻易放弃，坚持到底，最后胜利肯定属于你。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

运势虽佳，也要多留意钱财的周转，别把整副身家托付给陌生人。

羊

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

积极向上，别太在意别人的动向，也不要花太多时间为别人而焦虑。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

知足常乐，不争不夺，自然能赢得众人的敬重。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

信心可转化为勇气，驱使你做出果断决策；积极些，成功在望。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对下属切勿苛责，要多鼓励才能赢得尊重，也促使他们向前迈进。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要对朋友、至亲隐藏自己的感受，他们更乐意听到你的真心话。