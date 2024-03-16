3月16日（农历二月初七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、旅行、庆功、上任、会友、扫舍
忌：诉讼、议事、水电维修、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
无论胜算如何，你只管努力去尝试，别给自己日后留下遗憾。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
时运欠佳时最好远离是非之地，以免被卷入不必要的纷争。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
前事不忘，后事之师，不要因为现在取得了进步，而把过去抹杀掉。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多称赞少批评，从不同的角度看待事物，你的想法会更开阔。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
你若能在细微的变化中看出转机，必能突破瓶颈，到达最终的目标。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
对自己的计划要有信心，别朝令夕改，而使身边的人无所适从。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
这扇门关了，就会开启另一扇窗，保持乐观，别对往事耿耿于怀。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事宜谨言慎行，他人或许会忘记你的话，但会对你留下既定印象。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
没有永远的失败或成功，不如抓住当下，让生活过得更充实精彩。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
危机中有转机，尽管面对难题，也要坚持不懈，收获将随之而来。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
感觉疲累，就要多休息；拥有强健的体魄，才能应付所有挑战。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
血浓于水，切勿为了朋友的事，而跟至亲起争执。