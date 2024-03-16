3月16日（农历二月初七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、庆功、上任、会友、扫舍

忌：诉讼、议事、水电维修、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

无论胜算如何，你只管努力去尝试，别给自己日后留下遗憾。

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

时运欠佳时最好远离是非之地，以免被卷入不必要的纷争。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

前事不忘，后事之师，不要因为现在取得了进步，而把过去抹杀掉。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多称赞少批评，从不同的角度看待事物，你的想法会更开阔。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

你若能在细微的变化中看出转机，必能突破瓶颈，到达最终的目标。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

对自己的计划要有信心，别朝令夕改，而使身边的人无所适从。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

这扇门关了，就会开启另一扇窗，保持乐观，别对往事耿耿于怀。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事宜谨言慎行，他人或许会忘记你的话，但会对你留下既定印象。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

没有永远的失败或成功，不如抓住当下，让生活过得更充实精彩。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

危机中有转机，尽管面对难题，也要坚持不懈，收获将随之而来。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

感觉疲累，就要多休息；拥有强健的体魄，才能应付所有挑战。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

血浓于水，切勿为了朋友的事，而跟至亲起争执。