3月17日（农历二月初八）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、旅行、求医、扫舍、投标、进修
忌：出海、议事、园艺、修墓
鼠
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
认真对待工作，不得敷衍了事，如此才能得到上司和下属的肯定。
牛
运气：中 健康：中
事业：中 财运：凶
坚定立场，有时必须鼓起勇气说不，认为对的就大胆去做。
虎
运气：凶 健康：凶
事业：凶 财运：凶
“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”是社会现实，做好准备，就无须恐惧。
兔
运气：凶 健康：凶
事业：凶 财运：凶
你虽无法改变世界，但可以改变心态，不要因为一时失败而放弃理想。
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
一味评论他人，就无法看清事实，不妨以对方的角度来思考，方为妥当。
蛇
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
情况紧迫的时候，耐性和毅力是解决问题的两大要素。
马
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
人虽是群居动物，但有时也要学会自力更生，独自面对挑战。
羊
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
害怕失败是成功的最大障碍，唯有加强自信，才能迈向成功。
猴
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
即使期限快到了，也别仓促决定，小失误可能会造成最终的失败。
鸡
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
消费之前，必须确保已经做好财务规划，以免入不敷出。
狗
运气：凶 健康：凶
事业：凶 财运：凶
乐观些，敞开胸怀接受改变，对待人生的态度将是决胜的关键。
猪
运气：中 健康：中
事业：中 财运：凶
偏财运不利，最好减少高风险的投资，否则将蒙受惨重亏损。