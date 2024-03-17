3月17日（农历二月初八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、求医、扫舍、投标、进修

忌：出海、议事、园艺、修墓

鼠

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

认真对待工作，不得敷衍了事，如此才能得到上司和下属的肯定。

牛

运气：中 健康：中

事业：中 财运：凶

坚定立场，有时必须鼓起勇气说不，认为对的就大胆去做。

虎

运气：凶 健康：凶

事业：凶 财运：凶

“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”是社会现实，做好准备，就无须恐惧。

兔

运气：凶 健康：凶

事业：凶 财运：凶

你虽无法改变世界，但可以改变心态，不要因为一时失败而放弃理想。

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

一味评论他人，就无法看清事实，不妨以对方的角度来思考，方为妥当。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

情况紧迫的时候，耐性和毅力是解决问题的两大要素。

马

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

人虽是群居动物，但有时也要学会自力更生，独自面对挑战。

羊

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

害怕失败是成功的最大障碍，唯有加强自信，才能迈向成功。

猴

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

即使期限快到了，也别仓促决定，小失误可能会造成最终的失败。

鸡

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

消费之前，必须确保已经做好财务规划，以免入不敷出。

狗

运气：凶 健康：凶

事业：凶 财运：凶

乐观些，敞开胸怀接受改变，对待人生的态度将是决胜的关键。

猪

运气：中 健康：中

事业：中 财运：凶

偏财运不利，最好减少高风险的投资，否则将蒙受惨重亏损。