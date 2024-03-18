3月18日（农历二月初九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、立约、会友、买车、上市
忌：旅行、出海、动土、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
遇到开心事免不了喝酒庆祝，但别醉酒驾车。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
工作不忙时，不妨多放松休息，养足精神为之后的工作做好准备。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不利的消息接踵而来，难免影响心情，唯有稳住心态才能克服困难。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
告别海岸，才能发现新大陆，必须鼓起勇气，大胆做出改变。
龙
运气：中
健康：凶
事业：凶
财运：中
可听听朋友的意见作为参考，但最后的决定权还是在于自己。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
别一直想对方的缺点，只有懂得欣赏，彼此才能和谐相处。
马
运气：中
健康：凶
事业：凶
财运：中
别老是往坏处想，积极看待，绝处一定会逢生。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
别再自我设限，改变心态才能开辟更多的可能性。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人有时无法拥有最好的一切，要学习适应不同的生活。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
把自律变成一种习惯，即使不在监控范围，也要把事情做好。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
你的意见仅代表自己的观点，不要强迫他人接受，应该互相谅解。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
开心些，恼人的事情都会过去，敞开怀抱迎接新的一天。