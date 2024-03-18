3月18日（农历二月初九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、立约、会友、买车、上市

忌：旅行、出海、动土、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

遇到开心事免不了喝酒庆祝，但别醉酒驾车。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

工作不忙时，不妨多放松休息，养足精神为之后的工作做好准备。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不利的消息接踵而来，难免影响心情，唯有稳住心态才能克服困难。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

告别海岸，才能发现新大陆，必须鼓起勇气，大胆做出改变。

龙

运气：中

健康：凶

事业：凶

财运：中

可听听朋友的意见作为参考，但最后的决定权还是在于自己。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

别一直想对方的缺点，只有懂得欣赏，彼此才能和谐相处。

马

运气：中

健康：凶

事业：凶

财运：中

别老是往坏处想，积极看待，绝处一定会逢生。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

别再自我设限，改变心态才能开辟更多的可能性。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人有时无法拥有最好的一切，要学习适应不同的生活。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

把自律变成一种习惯，即使不在监控范围，也要把事情做好。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

你的意见仅代表自己的观点，不要强迫他人接受，应该互相谅解。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

开心些，恼人的事情都会过去，敞开怀抱迎接新的一天。