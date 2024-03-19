每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月19日 5:00 AM

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3月19日（农历二月初十）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

发生冲突时谨言些，关系好转或恶化完全取决于你的处理方式。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

别再沉迷于赌局，否则将失去更多财利，回家陪家人吧。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

开心时，不妨与家人、朋友分享好消息，快乐的感觉会倍增。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

人生起伏难料，必须时刻居安思危，防患于未然。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中

别继续消沉，真正能让你开心起来的只有自己，振作些吧。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉

切记，储备金是为了应付不时之需，切勿随意挪用。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

忙碌之余也要放松一下，如此才能从容面对眼前的挑战。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

一天之计在于晨，你做好今天的规划了吗？

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

每天都是一个新的开始，放下心中的忧虑，勇敢迎接挑战。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

一定要保持平衡的生活方式，操劳过度只会导致旧病复发。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

保健品虽对健康有利，但也必须谨慎选择适合自己体质的种类。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

签署合约之前一定要深思熟虑，以免日后惹上官非。

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