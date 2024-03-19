3月19日（农历二月初十）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

发生冲突时谨言些，关系好转或恶化完全取决于你的处理方式。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别再沉迷于赌局，否则将失去更多财利，回家陪家人吧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

开心时，不妨与家人、朋友分享好消息，快乐的感觉会倍增。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

人生起伏难料，必须时刻居安思危，防患于未然。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

别继续消沉，真正能让你开心起来的只有自己，振作些吧。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

切记，储备金是为了应付不时之需，切勿随意挪用。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

忙碌之余也要放松一下，如此才能从容面对眼前的挑战。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一天之计在于晨，你做好今天的规划了吗？

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

每天都是一个新的开始，放下心中的忧虑，勇敢迎接挑战。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

一定要保持平衡的生活方式，操劳过度只会导致旧病复发。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

保健品虽对健康有利，但也必须谨慎选择适合自己体质的种类。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

签署合约之前一定要深思熟虑，以免日后惹上官非。