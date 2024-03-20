每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月20日 5:00 AM

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3月20日（农历二月十一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

通常情况下最好按部就班，鲁莽行事只会造成更严重的损失。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

教育孩子不只是老师的责任，身为父母者也该树立好榜样。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

凡事以平常心看待，必能克服重重挑战。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

日后有望在投资方面获得不错的收益，但必须见好就收，别贪心！

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

切记：小心能驶万年船，行事前必须做出周密的部署。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

给彼此一个喘息的空间，逼得太紧只会引起对方的强烈反击。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中

假日之际，不妨多抽出时间运动筋骨，让自己重获青春活力。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中

真正的朋友，能与你共患难；而只能与你共富贵的朋友，须小心提防。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

全心投入工作，精益求精，能让你的成就更上一层楼。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

外在形势仍旧不明朗，你最好静观其变，才做出最后的决策。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

亲情是需要培养的，不妨多跟家人聚一聚，常常联络感情。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

运势好时，就应该多留些钱当储备，别作一些无谓的消费。

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