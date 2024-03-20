3月20日（农历二月十一）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：诸事皆宜
忌：无
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
通常情况下最好按部就班，鲁莽行事只会造成更严重的损失。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
教育孩子不只是老师的责任，身为父母者也该树立好榜样。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
凡事以平常心看待，必能克服重重挑战。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
日后有望在投资方面获得不错的收益，但必须见好就收，别贪心！
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
切记：小心能驶万年船，行事前必须做出周密的部署。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
给彼此一个喘息的空间，逼得太紧只会引起对方的强烈反击。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
假日之际，不妨多抽出时间运动筋骨，让自己重获青春活力。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
真正的朋友，能与你共患难；而只能与你共富贵的朋友，须小心提防。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
全心投入工作，精益求精，能让你的成就更上一层楼。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
外在形势仍旧不明朗，你最好静观其变，才做出最后的决策。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
亲情是需要培养的，不妨多跟家人聚一聚，常常联络感情。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运势好时，就应该多留些钱当储备，别作一些无谓的消费。