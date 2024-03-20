3月20日（农历二月十一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

通常情况下最好按部就班，鲁莽行事只会造成更严重的损失。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

教育孩子不只是老师的责任，身为父母者也该树立好榜样。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

凡事以平常心看待，必能克服重重挑战。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

日后有望在投资方面获得不错的收益，但必须见好就收，别贪心！

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

切记：小心能驶万年船，行事前必须做出周密的部署。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

给彼此一个喘息的空间，逼得太紧只会引起对方的强烈反击。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

假日之际，不妨多抽出时间运动筋骨，让自己重获青春活力。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

真正的朋友，能与你共患难；而只能与你共富贵的朋友，须小心提防。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

全心投入工作，精益求精，能让你的成就更上一层楼。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

外在形势仍旧不明朗，你最好静观其变，才做出最后的决策。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

亲情是需要培养的，不妨多跟家人聚一聚，常常联络感情。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运势好时，就应该多留些钱当储备，别作一些无谓的消费。