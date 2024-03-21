3月21日（农历二月十二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

无论对象是谁，都要对对方保持一颗感恩、相互尊重的心。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

天下没有免费的午餐，若想实现人生目标，你必须做出牺牲。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

生活压力太大了，不妨到邻国走走，缓和一下紧张的情绪。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

压力太大，难免暴食暴饮，此时更应该多做运动，保持饮食均衡。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

想要真正帮助他人，不能单凭他们的现状，也要考虑他们的未来。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

了解别人是聪明，了解自己才是真正的智慧，多自我反省吧。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

时常审核自己的目标，或许没必要为了一棵树而放弃整座森林。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

你最好收拾自己的心情，准备适应新的环境吧。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好点子得之不易，必要的话，可与队友们集思广益。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

多抽空陪伴家人，分享快乐倾诉悲伤，增进彼此间的感情。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

好好规划一番，若不知道往哪里走，最终可能原地踏。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

患难见真情，遇到棘手难题，试试直接向家人、朋友求助。