3月21日（农历二月十二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
无论对象是谁，都要对对方保持一颗感恩、相互尊重的心。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
天下没有免费的午餐，若想实现人生目标，你必须做出牺牲。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
生活压力太大了，不妨到邻国走走，缓和一下紧张的情绪。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
压力太大，难免暴食暴饮，此时更应该多做运动，保持饮食均衡。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
想要真正帮助他人，不能单凭他们的现状，也要考虑他们的未来。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
了解别人是聪明，了解自己才是真正的智慧，多自我反省吧。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
时常审核自己的目标，或许没必要为了一棵树而放弃整座森林。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
你最好收拾自己的心情，准备适应新的环境吧。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好点子得之不易，必要的话，可与队友们集思广益。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
多抽空陪伴家人，分享快乐倾诉悲伤，增进彼此间的感情。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
好好规划一番，若不知道往哪里走，最终可能原地踏。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
患难见真情，遇到棘手难题，试试直接向家人、朋友求助。