每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月21日 5:00 AM

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3月21日（农历二月十二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

无论对象是谁，都要对对方保持一颗感恩、相互尊重的心。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

天下没有免费的午餐，若想实现人生目标，你必须做出牺牲。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

生活压力太大了，不妨到邻国走走，缓和一下紧张的情绪。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

压力太大，难免暴食暴饮，此时更应该多做运动，保持饮食均衡。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

想要真正帮助他人，不能单凭他们的现状，也要考虑他们的未来。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

了解别人是聪明，了解自己才是真正的智慧，多自我反省吧。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

时常审核自己的目标，或许没必要为了一棵树而放弃整座森林。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

你最好收拾自己的心情，准备适应新的环境吧。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

好点子得之不易，必要的话，可与队友们集思广益。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

多抽空陪伴家人，分享快乐倾诉悲伤，增进彼此间的感情。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

好好规划一番，若不知道往哪里走，最终可能原地踏。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

患难见真情，遇到棘手难题，试试直接向家人、朋友求助。

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