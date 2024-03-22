每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年3月22日 5:00 AM

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3月22日（农历二月十三）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

手怕不动，脑怕不用，在事业上全力拼搏，成功指日可待。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

面对新朋友、同事时，若能发挥亲和力，便能营造良好的人际氛围。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

在此关键时刻，粗心不得，处事越是谨慎，成功的机会就越大。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

与其为眼前的事烦恼，不如积极想方法，问题便能轻易解决。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

小财不出，大财不入，只要抓住机会，就会有不错的意外收获。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

一言既出，驷马难追，要对自己说过的话负责，别置之不理。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

一个人的精力有限，身体若不适，就多加休息，别过度操劳。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

天下无难事，只怕有心人，只要你用心处理，必能顺利完成。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

凡事讲求中庸，无须最好也不要太差，内心才会感到踏实。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

财运亨通时，更该未雨绸缪，开源节流，为日后铺路。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

言多必失，给同事意见时，除态度温和外，也该避免使用不当的字眼。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

小钱若不出，大钱就不入，对下属宽厚，事业上将会有更大的收获。

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