3月22日（农历二月十三）
吉利指数：★（大凶）
宜：无
忌：诸事不宜
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
手怕不动，脑怕不用，在事业上全力拼搏，成功指日可待。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
面对新朋友、同事时，若能发挥亲和力，便能营造良好的人际氛围。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
在此关键时刻，粗心不得，处事越是谨慎，成功的机会就越大。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
与其为眼前的事烦恼，不如积极想方法，问题便能轻易解决。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小财不出，大财不入，只要抓住机会，就会有不错的意外收获。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一言既出，驷马难追，要对自己说过的话负责，别置之不理。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
一个人的精力有限，身体若不适，就多加休息，别过度操劳。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
天下无难事，只怕有心人，只要你用心处理，必能顺利完成。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事讲求中庸，无须最好也不要太差，内心才会感到踏实。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
财运亨通时，更该未雨绸缪，开源节流，为日后铺路。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
言多必失，给同事意见时，除态度温和外，也该避免使用不当的字眼。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
小钱若不出，大钱就不入，对下属宽厚，事业上将会有更大的收获。