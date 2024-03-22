3月22日（农历二月十三）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

手怕不动，脑怕不用，在事业上全力拼搏，成功指日可待。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

面对新朋友、同事时，若能发挥亲和力，便能营造良好的人际氛围。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

在此关键时刻，粗心不得，处事越是谨慎，成功的机会就越大。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

与其为眼前的事烦恼，不如积极想方法，问题便能轻易解决。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小财不出，大财不入，只要抓住机会，就会有不错的意外收获。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一言既出，驷马难追，要对自己说过的话负责，别置之不理。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

一个人的精力有限，身体若不适，就多加休息，别过度操劳。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

天下无难事，只怕有心人，只要你用心处理，必能顺利完成。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事讲求中庸，无须最好也不要太差，内心才会感到踏实。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

财运亨通时，更该未雨绸缪，开源节流，为日后铺路。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

言多必失，给同事意见时，除态度温和外，也该避免使用不当的字眼。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

小钱若不出，大钱就不入，对下属宽厚，事业上将会有更大的收获。