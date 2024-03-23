3月23日（农历二月十四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发
忌：开市、装修、水电维修、买车、酿造
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
无论开心与否，日子还是要过，为何不开开心心地过日子？
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
“少年不养生，老来养医生”，今天开始培养运动的良好习惯吧。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
静思己过，莫道人非，全心全意地思考对你的事业有利。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
精神状况欠佳时，别太相信自己的直觉，不妨多咨询他人的意见。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
收入不稳，就要缩减预算，别把钱胡乱花在奢侈品上。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
被动的态度只会使你失去机会，主动积极地去争取吧。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
过多的负担，会增添你的精神压力，稳健处理事务方为上策。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
尽情发挥创意，别顾虑太多，你自然会得到身边人的大力支持。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
酒杯虽小却会淹死人，应酬时切莫贪杯，否则将有损害健康。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
运气就像潮汐，时高时低，谁也控制不了，看开一点吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你要乘风破浪，而不是兴风作浪，认清目标，才能步步高升。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
遇事时要保持冷静，千万别一听到不好的消息就乱了阵脚。