3月23日（农历二月十四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、施济、扫舍、进修、理发

忌：开市、装修、水电维修、买车、酿造

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

无论开心与否，日子还是要过，为何不开开心心地过日子？

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

“少年不养生，老来养医生”，今天开始培养运动的良好习惯吧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

静思己过，莫道人非，全心全意地思考对你的事业有利。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

精神状况欠佳时，别太相信自己的直觉，不妨多咨询他人的意见。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

收入不稳，就要缩减预算，别把钱胡乱花在奢侈品上。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

被动的态度只会使你失去机会，主动积极地去争取吧。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

过多的负担，会增添你的精神压力，稳健处理事务方为上策。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

尽情发挥创意，别顾虑太多，你自然会得到身边人的大力支持。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

酒杯虽小却会淹死人，应酬时切莫贪杯，否则将有损害健康。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

运气就像潮汐，时高时低，谁也控制不了，看开一点吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你要乘风破浪，而不是兴风作浪，认清目标，才能步步高升。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

遇事时要保持冷静，千万别一听到不好的消息就乱了阵脚。