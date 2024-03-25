3月25日（农历二月）

吉利指数：★★★（平平）

宜：出海、议事、会友、扫舍、园艺、投资

忌：开市、搬家、置产

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

得饶人处且饶人，是时候放下报复的心理，处理更重要的事。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽得到贵人的提拔，你还是要继续努力，证明自己的实力。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

人生常有是非难辨、黑白难分的时候，还是以平常心来对待吧。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

若传来的是利好消息，就要积极争取，坏消息则要沉着应对。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你想要的未必会得到，不要的却偏偏送上门，这就是上天的安排。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

局势不明朗时，更应该以不变应万变，方为妥当。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

抽出一点时间放松心情，好好休息，不要因为工作而影响健康。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

不磨不炼，不成好汉，别轻言放弃，机会其实就在不远处。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

尽量与合作伙伴保持良好关系，便会有意想不到的收获。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

别自我孤立，有空多与同事、上司沟通，以加深彼此的了解。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

以守为攻，力争到底，别轻易泄漏底牌而受制于人。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

人各有心，物各有主，在处理人事纷争时要考虑到彼此的立场。