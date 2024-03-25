3月25日（农历二月）
吉利指数：★★★（平平）
宜：出海、议事、会友、扫舍、园艺、投资
忌：开市、搬家、置产
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
得饶人处且饶人，是时候放下报复的心理，处理更重要的事。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽得到贵人的提拔，你还是要继续努力，证明自己的实力。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
人生常有是非难辨、黑白难分的时候，还是以平常心来对待吧。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
若传来的是利好消息，就要积极争取，坏消息则要沉着应对。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你想要的未必会得到，不要的却偏偏送上门，这就是上天的安排。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
局势不明朗时，更应该以不变应万变，方为妥当。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
抽出一点时间放松心情，好好休息，不要因为工作而影响健康。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
不磨不炼，不成好汉，别轻言放弃，机会其实就在不远处。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
尽量与合作伙伴保持良好关系，便会有意想不到的收获。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
别自我孤立，有空多与同事、上司沟通，以加深彼此的了解。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
以守为攻，力争到底，别轻易泄漏底牌而受制于人。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
人各有心，物各有主，在处理人事纷争时要考虑到彼此的立场。