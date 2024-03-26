3月26日（农历二月十七）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、诉讼

忌：出海、立约、水电维修、美容

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

何必整日愁眉苦脸？心情好，办起事来也就自然得心应手。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

清官难断家务事，别人的感情、家庭纠纷最好少介入。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

色不迷人人自迷，陷入情网者必须保持清醒，以免付出惨重代价。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

运气的好坏，取决于心情的起伏，振作起来，才能迎来好运。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

市场虽不明朗，但只要能沉着面对，必能走出困境。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

别让一时的冲动打乱你的想法，坚定初心，才能到达自己所设的目标。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

局势的发展对你不利，若自己解决不了，不妨与家人、朋友商量。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

静中思动，动中思静，如果心情难以平和，不如试着静坐一会儿。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

百日连阴雨，总有一朝晴，只要稳定心情，很多事都能迎刃而解。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

良言一句三冬暖，朋友失意时，不妨给予适当的鼓励。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别一再拖延了，一些紧急的事要赶快处理，否则夜长梦多。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

当断不断，反受其乱，你就果断地做出决策吧！