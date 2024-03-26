3月26日（农历二月十七）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、诉讼
忌：出海、立约、水电维修、美容
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
何必整日愁眉苦脸？心情好，办起事来也就自然得心应手。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
清官难断家务事，别人的感情、家庭纠纷最好少介入。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
色不迷人人自迷，陷入情网者必须保持清醒，以免付出惨重代价。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
运气的好坏，取决于心情的起伏，振作起来，才能迎来好运。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
市场虽不明朗，但只要能沉着面对，必能走出困境。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
别让一时的冲动打乱你的想法，坚定初心，才能到达自己所设的目标。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
局势的发展对你不利，若自己解决不了，不妨与家人、朋友商量。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
静中思动，动中思静，如果心情难以平和，不如试着静坐一会儿。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
百日连阴雨，总有一朝晴，只要稳定心情，很多事都能迎刃而解。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
良言一句三冬暖，朋友失意时，不妨给予适当的鼓励。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别一再拖延了，一些紧急的事要赶快处理，否则夜长梦多。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
当断不断，反受其乱，你就果断地做出决策吧！