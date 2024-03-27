3月27日（农历二月十八）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、立约、搬家、动土、安葬、交易
忌：求医、议事、投资、美容
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
话不要说死，路不要走绝，最终谁更需要谁还是个未知数。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
凡事看远些，受到批评要虚心接受，不要处处对抗。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
横财运颇佳，福至心灵时，或可做些小投资，为生活增添乐趣。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
钱财乃身外之物，别为此争得你死我活，看开些吧！
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
切勿因为情绪不稳而出口伤人，你必须以身作则，为孩子树立好榜样。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
小不忍则乱大谋，别太斤斤计较而伤了和气。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
事业有时要靠运气，若有人来找你合作，不妨认真考虑。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
周末虽仍须工作，但只要能从中获得快乐，也算是不错的事情。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
身心平衡，健康就没问题，尽量争取时间休息，放松紧绷的心情。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
别让工作影响你与家人、伴侣的关系，更不要把家事带到职场上。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小心掉入桃花陷阱，你最好在未造成太大伤害之前及时止损。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有时间不妨看看书或找朋友喝下午茶，纾解累积了很久的压力。