3月27日（农历二月十八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、立约、搬家、动土、安葬、交易

忌：求医、议事、投资、美容

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

话不要说死，路不要走绝，最终谁更需要谁还是个未知数。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

凡事看远些，受到批评要虚心接受，不要处处对抗。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

横财运颇佳，福至心灵时，或可做些小投资，为生活增添乐趣。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

钱财乃身外之物，别为此争得你死我活，看开些吧！

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切勿因为情绪不稳而出口伤人，你必须以身作则，为孩子树立好榜样。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

小不忍则乱大谋，别太斤斤计较而伤了和气。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

事业有时要靠运气，若有人来找你合作，不妨认真考虑。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

周末虽仍须工作，但只要能从中获得快乐，也算是不错的事情。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

身心平衡，健康就没问题，尽量争取时间休息，放松紧绷的心情。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

别让工作影响你与家人、伴侣的关系，更不要把家事带到职场上。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小心掉入桃花陷阱，你最好在未造成太大伤害之前及时止损。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有时间不妨看看书或找朋友喝下午茶，纾解累积了很久的压力。