3月28日（农历二月十九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、旅行、庆功、上任、立约

忌：诉讼、议事、水电维修、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

适当的压力能让你的事业更上一层楼，继续努力吧！

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

运动之前不妨做些暖身动作，以免造成骨骼损伤，影响生活。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

拿得起，就要放得下，别因一时的失意而影响到与家人的关系。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

感情是双方面的，勉强没有幸福，不要给对方施加太大的压力。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

人强人欺病，人弱病欺人，天气变化无常容易使人生病，不可不慎。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

休息是为了走更长远的路，给自己的头脑充充电，以迎接挑战。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

从朋友、前辈的对谈中寻找灵感，对你的事业发展有一定的帮助。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

凡事宜低调，别太锋芒毕露，也不要因小功而趾高气扬。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

家和万事兴，若家人的话语不小心激怒了你，别太在意。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

君子爱财，但一定要取之有道，切勿做出违反道德的事。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

停止战斗，和平共处，才是解决问题的最佳方法！

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

健康就是财富，若为了应酬而忽略健康，可能要付出更高的代价。