3月28日（农历二月十九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、旅行、庆功、上任、立约
忌：诉讼、议事、水电维修、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
适当的压力能让你的事业更上一层楼，继续努力吧！
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
运动之前不妨做些暖身动作，以免造成骨骼损伤，影响生活。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
拿得起，就要放得下，别因一时的失意而影响到与家人的关系。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
感情是双方面的，勉强没有幸福，不要给对方施加太大的压力。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
人强人欺病，人弱病欺人，天气变化无常容易使人生病，不可不慎。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
休息是为了走更长远的路，给自己的头脑充充电，以迎接挑战。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
从朋友、前辈的对谈中寻找灵感，对你的事业发展有一定的帮助。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
凡事宜低调，别太锋芒毕露，也不要因小功而趾高气扬。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
家和万事兴，若家人的话语不小心激怒了你，别太在意。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
君子爱财，但一定要取之有道，切勿做出违反道德的事。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
停止战斗，和平共处，才是解决问题的最佳方法！
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
健康就是财富，若为了应酬而忽略健康，可能要付出更高的代价。