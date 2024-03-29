3月29日（农历二月二十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、求医、上任、议事、扫舍

忌：水电维修、园艺、修墓、交易

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

好的开始是成功的一半，把握良机，努力实干，才能成功。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

小心处理财务，千万别贪图眼前的利益而忽略埋下的后患。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

处理人际关系时，最忌态度和言语激进，一定要保持警惕。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

从事风险性高的工作必须注意安全，以免意外受伤。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若想在事业上步步高升，有时要坚持看法，别让旁人决定。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

健康才是本钱，别为了功成名就而忽略健康，到头来后悔莫及。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

运势随着感情起伏不定，奉劝你抛开感情包袱，专心打拼事业。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

对值得信赖的朋友可以全抛一片心，但对不熟的朋友最好慎言。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

贵人的提拔让你取得事业上的突破，但别因此自满，继续加油！

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

助人为乐，虽未必会得到金钱的回报，但肯定会得到内心的满足。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

满嘴脏话不但有损形象，更会引起争执，要学会谨言慎行。

猪

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

认为对的就去做，无须为了向别人解释而搞得不知所措。