3月29日（农历二月二十）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、旅行、求医、上任、议事、扫舍
忌：水电维修、园艺、修墓、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
好的开始是成功的一半，把握良机，努力实干，才能成功。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
小心处理财务，千万别贪图眼前的利益而忽略埋下的后患。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
处理人际关系时，最忌态度和言语激进，一定要保持警惕。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
从事风险性高的工作必须注意安全，以免意外受伤。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若想在事业上步步高升，有时要坚持看法，别让旁人决定。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
健康才是本钱，别为了功成名就而忽略健康，到头来后悔莫及。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
运势随着感情起伏不定，奉劝你抛开感情包袱，专心打拼事业。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
对值得信赖的朋友可以全抛一片心，但对不熟的朋友最好慎言。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
贵人的提拔让你取得事业上的突破，但别因此自满，继续加油！
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
助人为乐，虽未必会得到金钱的回报，但肯定会得到内心的满足。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
满嘴脏话不但有损形象，更会引起争执，要学会谨言慎行。
猪
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
认为对的就去做，无须为了向别人解释而搞得不知所措。