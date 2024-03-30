3月30日（农历二月廿一）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安床、祈福、施济、求医、庆功、开市

忌：旅行、诉讼、动土

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

有些事你无论如何都想不通，不如暂且搁置，日后或许能得到解答。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

富贵如浮云，别把名利看得太重；多关心身边的人，反能会更开心。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

远行的朋友，到不熟悉的国家时，必须注意交通方面的安全。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

和气生财，避免与同事发生口角，也别为了小事而对家人发脾气。

龙

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

小心驶得万年船，投资不能单凭直觉，否则将血本无归。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

与其垂头丧气，不如积极努力地充实自己，让事业更上一层楼。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：凶

切记，办公室恋情对你的事业发展不利，小心处理为妙。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人怕出名猪怕壮，凡事该保持低调，别给同事留下坏印象。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

别因一朝得利而冲昏了头，小心前方的陷阱让你失去所得。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事三思而后行，轻率地做出决定，可能会使你因小失大。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

事不关己，己莫多事，不妨抽出时间犒劳自己，做有意义的事。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

穷则变，变则通，只要有信心和毅力，再大的困难也难不倒你。