3月31日（农历二月廿二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、水电维修、美容、酿造
忌：安床、求医、立约、装修、交易
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
想在事业上有成就，就得努力不懈地实干，没有捷径。
牛
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
别老是指责别人，而你又不自我检讨，如何让他人信服？
虎
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
亲子关系及健康都很重要，放工后早点回家和家人团聚吧。
兔
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：中
机会来了，就好好把握，别让心情影响决定，使优势变成劣势。
龙
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
身体健康对事业影响极大，照顾好身体，才能应付未来的挑战。
蛇
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
每件事都有其前因后果，别太自责，更不要因此累坏身体。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
水能载舟，亦能覆舟，凡事要适可而止，否则将付出惨重代价。
羊
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
让别人开心，也让自己开心，开朗迎接每一天，你会活得更精彩。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
一分耕耘，一分收获，若想取得更大的成就，就要投入更多心血。
鸡
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：中
不是你的，就算争了过来，最终还是得双手奉还，请三思。
狗
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
越是求胜心切，越容易出错，不妨放慢步伐，稳妥经营吧。
猪
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：中
心病还需心药医，若心里感到不适，不妨找相关人士谈一谈。