3月31日（农历二月廿二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、水电维修、美容、酿造

忌：安床、求医、立约、装修、交易

鼠

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

想在事业上有成就，就得努力不懈地实干，没有捷径。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

别老是指责别人，而你又不自我检讨，如何让他人信服？

虎

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

亲子关系及健康都很重要，放工后早点回家和家人团聚吧。

兔

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：中

机会来了，就好好把握，别让心情影响决定，使优势变成劣势。

龙

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：凶

身体健康对事业影响极大，照顾好身体，才能应付未来的挑战。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

每件事都有其前因后果，别太自责，更不要因此累坏身体。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

水能载舟，亦能覆舟，凡事要适可而止，否则将付出惨重代价。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

让别人开心，也让自己开心，开朗迎接每一天，你会活得更精彩。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

一分耕耘，一分收获，若想取得更大的成就，就要投入更多心血。

鸡

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：中

不是你的，就算争了过来，最终还是得双手奉还，请三思。

狗

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

越是求胜心切，越容易出错，不妨放慢步伐，稳妥经营吧。

猪

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：中

心病还需心药医，若心里感到不适，不妨找相关人士谈一谈。