6月4日（农历四月廿八）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

周详的计划将带给你无穷的回报，做每件事前宜谨慎规划。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要守株待兔，采取主动，将会有意想不到的收获。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多余的钱，勿挥霍；多余的时间，勿闲着；努力才能更上一层楼。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鸿运当头，宜好好珍惜，以快乐的心情迎接，并趁此机会大展拳脚。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

鲁莽将为你带来不必要的麻烦，做事小心翼翼才能确保一切无误。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

公司人事方面将有所改变，记得要保持自信，才能从容应对。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

做事积极主动虽好，但切勿频频邀功，否则将惹人厌烦及排斥。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鸿运当头，让你事事顺利，之前所付出的努力终将获得回报。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事一步步来，才能稳健前进，若想一步登天，必摔得粉身碎骨。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

当大家都选择向左走，你偏往右走，还是重新审查一下吧。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

专注些，身兼多职只会让你无法专心，进而影响整体表现。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

合约上的细节要小心斟酌，以免日后财务上面临巨大损失。