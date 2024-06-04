6月4日（农历四月廿八）
吉利指数：★（大凶）
宜：无
忌：诸事不宜
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
周详的计划将带给你无穷的回报，做每件事前宜谨慎规划。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要守株待兔，采取主动，将会有意想不到的收获。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多余的钱，勿挥霍；多余的时间，勿闲着；努力才能更上一层楼。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
鸿运当头，宜好好珍惜，以快乐的心情迎接，并趁此机会大展拳脚。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
鲁莽将为你带来不必要的麻烦，做事小心翼翼才能确保一切无误。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
公司人事方面将有所改变，记得要保持自信，才能从容应对。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
做事积极主动虽好，但切勿频频邀功，否则将惹人厌烦及排斥。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
鸿运当头，让你事事顺利，之前所付出的努力终将获得回报。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事一步步来，才能稳健前进，若想一步登天，必摔得粉身碎骨。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
当大家都选择向左走，你偏往右走，还是重新审查一下吧。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
专注些，身兼多职只会让你无法专心，进而影响整体表现。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
合约上的细节要小心斟酌，以免日后财务上面临巨大损失。