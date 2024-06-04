每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月4日 5:00 AM

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6月4日（农历四月廿八）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

周详的计划将带给你无穷的回报，做每件事前宜谨慎规划。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

不要守株待兔，采取主动，将会有意想不到的收获。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

多余的钱，勿挥霍；多余的时间，勿闲着；努力才能更上一层楼。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

鸿运当头，宜好好珍惜，以快乐的心情迎接，并趁此机会大展拳脚。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

鲁莽将为你带来不必要的麻烦，做事小心翼翼才能确保一切无误。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

公司人事方面将有所改变，记得要保持自信，才能从容应对。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

做事积极主动虽好，但切勿频频邀功，否则将惹人厌烦及排斥。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

鸿运当头，让你事事顺利，之前所付出的努力终将获得回报。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

凡事一步步来，才能稳健前进，若想一步登天，必摔得粉身碎骨。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

当大家都选择向左走，你偏往右走，还是重新审查一下吧。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

专注些，身兼多职只会让你无法专心，进而影响整体表现。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

合约上的细节要小心斟酌，以免日后财务上面临巨大损失。

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