6月5日（农历四月廿九）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

善用自己的才能，时机来临时，确保自己已做好万全准备。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

做决定前须三思而行，一味地依直觉行事，会使亲人受到牵连。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对方是敌是友，不确定时更要小心谨慎，避免讲闲话而惹祸上身。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

时时保持正面的态度，将让你在面对困难时处变不惊。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

工作与家庭上的问题得到解决，须继续保持镇定和平和的心态。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

千万别以貌取人，真心诚意才是待客之道。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

在局势不明朗的时刻，勿轻易相信别人的闲言闲语而做出错误的决策。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切记沉默是金，这样才能避免说多错多，得罪了别人而不知。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

虽说四大皆空，但不表示能就此不理世事，凡事务实些。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

近期运气起伏不定，别让情绪受影响，多出外走走，放松身心。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

做事虽要精打细算，但对家人不能斤斤计较，以免把关系弄僵。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

爱惜自己的身体，培养良好的饮食及生活习惯，别抽烟酗酒。