6月5日（农历四月廿九）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
善用自己的才能，时机来临时，确保自己已做好万全准备。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
做决定前须三思而行，一味地依直觉行事，会使亲人受到牵连。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
对方是敌是友，不确定时更要小心谨慎，避免讲闲话而惹祸上身。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
时时保持正面的态度，将让你在面对困难时处变不惊。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
工作与家庭上的问题得到解决，须继续保持镇定和平和的心态。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
千万别以貌取人，真心诚意才是待客之道。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
在局势不明朗的时刻，勿轻易相信别人的闲言闲语而做出错误的决策。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
切记沉默是金，这样才能避免说多错多，得罪了别人而不知。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
虽说四大皆空，但不表示能就此不理世事，凡事务实些。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
近期运气起伏不定，别让情绪受影响，多出外走走，放松身心。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
做事虽要精打细算，但对家人不能斤斤计较，以免把关系弄僵。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
爱惜自己的身体，培养良好的饮食及生活习惯，别抽烟酗酒。