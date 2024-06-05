每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月5日 5:00 AM

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6月5日（农历四月廿九）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

善用自己的才能，时机来临时，确保自己已做好万全准备。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

做决定前须三思而行，一味地依直觉行事，会使亲人受到牵连。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

对方是敌是友，不确定时更要小心谨慎，避免讲闲话而惹祸上身。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

时时保持正面的态度，将让你在面对困难时处变不惊。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉

工作与家庭上的问题得到解决，须继续保持镇定和平和的心态。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

千万别以貌取人，真心诚意才是待客之道。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

在局势不明朗的时刻，勿轻易相信别人的闲言闲语而做出错误的决策。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

切记沉默是金，这样才能避免说多错多，得罪了别人而不知。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

虽说四大皆空，但不表示能就此不理世事，凡事务实些。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

近期运气起伏不定，别让情绪受影响，多出外走走，放松身心。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

做事虽要精打细算，但对家人不能斤斤计较，以免把关系弄僵。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

爱惜自己的身体，培养良好的饮食及生活习惯，别抽烟酗酒。

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