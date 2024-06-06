每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2024年6月6日 5:00 AM

字体大小:

6月6日（农历五月初一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、庆功、开市、上任、会友

忌：出海、买车、酿造

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

若不想成为井底之蛙，就要多关心时事，以免成为笑柄。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

尽量避免单独出门，出门在外，看管好财物，以免遗失。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

克制自己的购买欲望，把钱省下来，以备不时之需。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

与伴侣因误会而起争执，但只要冷静下来，一切都会雨过天晴。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

行善积德，多做些善事对你有帮助，当义工是不错的选择。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

一些小成果让你整个星期都满面春风，但切勿因此自负。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

人无远虑，必有近忧，凡事有长远打算，才能更有效地规划人生。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

感到不适，不妨呆在家里多休息，多喝水，以免情况恶化。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

运气起伏，在处理棘手问题时，建议保持低调，加倍小心谨慎。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

虽左右逢源，处处受人照顾，但仍须注意自己的言语，以免落人话柄。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

想化解私人恩怨，可主动示好，但一定要注意语气，避免产生误会。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

许多问题困扰着你，让你心烦不已，不如找个有经验的前辈求助。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容