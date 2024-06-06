6月6日（农历五月初一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、庆功、开市、上任、会友

忌：出海、买车、酿造

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若不想成为井底之蛙，就要多关心时事，以免成为笑柄。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

尽量避免单独出门，出门在外，看管好财物，以免遗失。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

克制自己的购买欲望，把钱省下来，以备不时之需。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与伴侣因误会而起争执，但只要冷静下来，一切都会雨过天晴。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

行善积德，多做些善事对你有帮助，当义工是不错的选择。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一些小成果让你整个星期都满面春风，但切勿因此自负。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

人无远虑，必有近忧，凡事有长远打算，才能更有效地规划人生。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

感到不适，不妨呆在家里多休息，多喝水，以免情况恶化。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

运气起伏，在处理棘手问题时，建议保持低调，加倍小心谨慎。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

虽左右逢源，处处受人照顾，但仍须注意自己的言语，以免落人话柄。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

想化解私人恩怨，可主动示好，但一定要注意语气，避免产生误会。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

许多问题困扰着你，让你心烦不已，不如找个有经验的前辈求助。