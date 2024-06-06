6月6日（农历五月初一）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、施济、庆功、开市、上任、会友
忌：出海、买车、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
若不想成为井底之蛙，就要多关心时事，以免成为笑柄。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
尽量避免单独出门，出门在外，看管好财物，以免遗失。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
克制自己的购买欲望，把钱省下来，以备不时之需。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与伴侣因误会而起争执，但只要冷静下来，一切都会雨过天晴。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
行善积德，多做些善事对你有帮助，当义工是不错的选择。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一些小成果让你整个星期都满面春风，但切勿因此自负。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人无远虑，必有近忧，凡事有长远打算，才能更有效地规划人生。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
感到不适，不妨呆在家里多休息，多喝水，以免情况恶化。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
运气起伏，在处理棘手问题时，建议保持低调，加倍小心谨慎。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
虽左右逢源，处处受人照顾，但仍须注意自己的言语，以免落人话柄。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
想化解私人恩怨，可主动示好，但一定要注意语气，避免产生误会。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
许多问题困扰着你，让你心烦不已，不如找个有经验的前辈求助。