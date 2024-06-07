6月7日（农历五月初二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
一人做事一人当，勇敢承认错误，以免有损与同事的关系。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
与长辈出门在外，宜加倍小心及照料他们，以免发生任何意外。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事最好保持低调，不断炫耀自己的功劳只会引起众人的不满。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
爱情总是让人欢喜让人忧，与其强求不如顺其自然。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
尽量把握表现的机会，别随意推脱重要的任务，使自己暗淡下来。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
解决事情的方法不止一个，尽量避免使用暴力方式与人争辩。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小心驶得万年船，虽然对自己有信心，也不妨多听取他人意见。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
别人对你的批评要虚心接受，顽固不化只会让自己活得不开心。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
勿妄下判断，深入了解事情的原委，将发现真相和你想的不同。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
施恩莫望报，给别人真诚的帮助，让他们开心，就是最好的回报。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
竞争者或许让你感到压力，但别担心，鸿运当头的你占有优势。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
平日与同事打好关系很重要，无法预测何时会需要他们的帮忙。