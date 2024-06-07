6月7日（农历五月初二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

一人做事一人当，勇敢承认错误，以免有损与同事的关系。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

与长辈出门在外，宜加倍小心及照料他们，以免发生任何意外。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事最好保持低调，不断炫耀自己的功劳只会引起众人的不满。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

爱情总是让人欢喜让人忧，与其强求不如顺其自然。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

尽量把握表现的机会，别随意推脱重要的任务，使自己暗淡下来。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

解决事情的方法不止一个，尽量避免使用暴力方式与人争辩。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小心驶得万年船，虽然对自己有信心，也不妨多听取他人意见。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

别人对你的批评要虚心接受，顽固不化只会让自己活得不开心。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

勿妄下判断，深入了解事情的原委，将发现真相和你想的不同。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

施恩莫望报，给别人真诚的帮助，让他们开心，就是最好的回报。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

竞争者或许让你感到压力，但别担心，鸿运当头的你占有优势。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

平日与同事打好关系很重要，无法预测何时会需要他们的帮忙。