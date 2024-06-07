每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月7日 5:00 AM

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6月7日（农历五月初二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

一人做事一人当，勇敢承认错误，以免有损与同事的关系。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

与长辈出门在外，宜加倍小心及照料他们，以免发生任何意外。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

凡事最好保持低调，不断炫耀自己的功劳只会引起众人的不满。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

爱情总是让人欢喜让人忧，与其强求不如顺其自然。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

尽量把握表现的机会，别随意推脱重要的任务，使自己暗淡下来。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

解决事情的方法不止一个，尽量避免使用暴力方式与人争辩。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

小心驶得万年船，虽然对自己有信心，也不妨多听取他人意见。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

别人对你的批评要虚心接受，顽固不化只会让自己活得不开心。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

勿妄下判断，深入了解事情的原委，将发现真相和你想的不同。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

施恩莫望报，给别人真诚的帮助，让他们开心，就是最好的回报。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

竞争者或许让你感到压力，但别担心，鸿运当头的你占有优势。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

平日与同事打好关系很重要，无法预测何时会需要他们的帮忙。

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