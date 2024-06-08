每日生肖运程

陈军荣 吴源良

更新 /
更新 / 2024年6月8日 3:16 PM
发布 /
发布 / 2024年6月8日 5:00 AM

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6月8日（农历五月初三）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、旅行、议事、园艺、进修

忌：诉讼、开市、装修、搬家、水电维修

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

财运起伏不定，还是谨慎些，尽量避免进行风险高的投资项目。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

凡事应就事论事，无理取闹只会损害和同事的关系。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

凡事宜保持乐观，不断的纷争只会破坏心情，也不利于解决问题。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

投资上宜见好就收，切勿贪得无厌，得寸进尺，最终弄得全盘皆输。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

千万不要固执己见，适时参考他人的意见，将受益无穷。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

若不想得消化系统的疾病，平日就该多注意饮食与食物卫生。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

要相信自己的能力，无须过于担心或紧张，你一定行的。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

虽然有许多投资机会，但不是每样都有利可图，要多观察考虑。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

如果认为对方开出的条件太不可思议，就要当心是否落入陷阱。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

千万别灰心，身旁仍有许多人关心你，应保持乐观的态度。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

拿捏好工作的轻重，若只是简单任务，不妨交由下属处理。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

做人要有口德，不断揭开别人的疮疤，只会引起众人的反感。

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