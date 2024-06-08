6月8日（农历五月初三）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、旅行、议事、园艺、进修
忌：诉讼、开市、装修、搬家、水电维修
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
财运起伏不定，还是谨慎些，尽量避免进行风险高的投资项目。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事应就事论事，无理取闹只会损害和同事的关系。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
凡事宜保持乐观，不断的纷争只会破坏心情，也不利于解决问题。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
投资上宜见好就收，切勿贪得无厌，得寸进尺，最终弄得全盘皆输。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
千万不要固执己见，适时参考他人的意见，将受益无穷。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若不想得消化系统的疾病，平日就该多注意饮食与食物卫生。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
要相信自己的能力，无须过于担心或紧张，你一定行的。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽然有许多投资机会，但不是每样都有利可图，要多观察考虑。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
如果认为对方开出的条件太不可思议，就要当心是否落入陷阱。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
千万别灰心，身旁仍有许多人关心你，应保持乐观的态度。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
拿捏好工作的轻重，若只是简单任务，不妨交由下属处理。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
做人要有口德，不断揭开别人的疮疤，只会引起众人的反感。