6月8日（农历五月初三）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、旅行、议事、园艺、进修

忌：诉讼、开市、装修、搬家、水电维修

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

财运起伏不定，还是谨慎些，尽量避免进行风险高的投资项目。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事应就事论事，无理取闹只会损害和同事的关系。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

凡事宜保持乐观，不断的纷争只会破坏心情，也不利于解决问题。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

投资上宜见好就收，切勿贪得无厌，得寸进尺，最终弄得全盘皆输。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

千万不要固执己见，适时参考他人的意见，将受益无穷。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若不想得消化系统的疾病，平日就该多注意饮食与食物卫生。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

要相信自己的能力，无须过于担心或紧张，你一定行的。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽然有许多投资机会，但不是每样都有利可图，要多观察考虑。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

如果认为对方开出的条件太不可思议，就要当心是否落入陷阱。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

千万别灰心，身旁仍有许多人关心你，应保持乐观的态度。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

拿捏好工作的轻重，若只是简单任务，不妨交由下属处理。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

做人要有口德，不断揭开别人的疮疤，只会引起众人的反感。