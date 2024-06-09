6月9日（农历五月初四）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、安床、施济、旅行、诉讼

忌：立约、动土、投资、养宠物

鼠

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

不熟悉的人提出的建议，最好谨慎些，别抱太大期望。

牛

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

不要再守株待兔，唯有积极努力，才能向目标迈进。

虎

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

凡事最好小心，直来直往虽有个性，但有心人可能会利用它陷害你。

兔

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

失财事小，失心事大，感情挫折让你痛苦，但别因此想不开。

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

“彩票投资”虽给你带来意外的惊喜，但十赌九输，切勿沉迷。

蛇

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

经验最重要，无须在意会得到什么，就放手一搏，大胆追梦。

马

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

在与客户接触时，须谨慎言行，以免得罪他们，毁了合作关系。

羊

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

切勿因别人的严厉批评而丧失信心，宜虚心接受，自我反省。

猴

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

与其花时间埋怨，不如把精力放在工作上，让上司看到你的用心。

鸡

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

一切看似一帆风顺，其实暗藏汹涌，不要掉以轻心。

狗

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

不管发生什么事，都要控制好脾气，平心静气解决问题。

猪

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

乐观些，财运即将到来，若时常拉长着脸，只会让财神弃你而去。