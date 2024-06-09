每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月9日 5:00 AM

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6月9日（农历五月初四）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、安床、施济、旅行、诉讼

忌：立约、动土、投资、养宠物

运气：吉　健康：吉
事业：吉　财运：中

不熟悉的人提出的建议，最好谨慎些，别抱太大期望。

运气：中　健康：吉
事业：吉　财运：凶

不要再守株待兔，唯有积极努力，才能向目标迈进。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

凡事最好小心，直来直往虽有个性，但有心人可能会利用它陷害你。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

失财事小，失心事大，感情挫折让你痛苦，但别因此想不开。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

“彩票投资”虽给你带来意外的惊喜，但十赌九输，切勿沉迷。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：中

经验最重要，无须在意会得到什么，就放手一搏，大胆追梦。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

在与客户接触时，须谨慎言行，以免得罪他们，毁了合作关系。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：中

切勿因别人的严厉批评而丧失信心，宜虚心接受，自我反省。

运气：吉　健康：吉
事业：吉　财运：中

与其花时间埋怨，不如把精力放在工作上，让上司看到你的用心。

运气：吉　健康：吉
事业：吉　财运：中

一切看似一帆风顺，其实暗藏汹涌，不要掉以轻心。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：凶

不管发生什么事，都要控制好脾气，平心静气解决问题。

运气：中　健康：吉
事业：吉　财运：凶

乐观些，财运即将到来，若时常拉长着脸，只会让财神弃你而去。

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