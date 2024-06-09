6月9日（农历五月初四）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、安床、施济、旅行、诉讼
忌：立约、动土、投资、养宠物
鼠
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
不熟悉的人提出的建议，最好谨慎些，别抱太大期望。
牛
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
不要再守株待兔，唯有积极努力，才能向目标迈进。
虎
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
凡事最好小心，直来直往虽有个性，但有心人可能会利用它陷害你。
兔
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
失财事小，失心事大，感情挫折让你痛苦，但别因此想不开。
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
“彩票投资”虽给你带来意外的惊喜，但十赌九输，切勿沉迷。
蛇
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
经验最重要，无须在意会得到什么，就放手一搏，大胆追梦。
马
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
在与客户接触时，须谨慎言行，以免得罪他们，毁了合作关系。
羊
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
切勿因别人的严厉批评而丧失信心，宜虚心接受，自我反省。
猴
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
与其花时间埋怨，不如把精力放在工作上，让上司看到你的用心。
鸡
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
一切看似一帆风顺，其实暗藏汹涌，不要掉以轻心。
狗
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
不管发生什么事，都要控制好脾气，平心静气解决问题。
猪
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
乐观些，财运即将到来，若时常拉长着脸，只会让财神弃你而去。